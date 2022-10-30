تعرف على إجراءات الاندماج والاستحواذ فى قطاع التأمين

كشف الاتحاد المصرى للتأمين، أن عمليات الاندماج والاستحواذ شهدت نمواً كبيراً في جميع أنحـاء العـالم خـلال العقديـن الأخـيرين، وأضاف أن مبـالغ وأحجـام عمليـات الاندماج والاستحواذ وصلت إلـى مـستويات قياسـية غيـر مــسبوقة، مرجعا ذلك للتوجــه الــسائد نحــو العولمــة وانخفاض تكلفة التمويل، بالإضافة إلى الأزمـة الماليـة العالميـة الحاليـة ومـن ثـم الحاجـة إلـى خلق كيانات كبيرة تـستطيع المنافـسة وتحقيق النمـو والـربح .

أسباب زيادة تدفق رأس المال

وأشار الاتحاد إلى ازديـاد تـدفقات رأس المال عبر الحدود الوطنية للدول المختلفة بسبب برامج الإصلاح الاقتصادي وتحريـر الأسـواق فـي الدول النامية وكذلك ارتفـاع مستوى عولمة الاستثمارات التي تبحث عن عائدات أعلى وفـرص لتنويـع المخـاطر .

ويعد الاستحواذ والاندماج إحدى الإستراتيجيات التي توسع بها الشركات أسواقها ونشاطاتها ومنتجاتها لزيادة إيراداتها وأرباحها، وذلك بشراء شركات أخرى في مجال أعمالها أو في مجالات متنوعة أخرى ترى فيها فرصة لنموها وربحيتها وهناك حالات كثيرة تستحوذ فيها الشركات على شركات أخرى في نفس المجال، وذلك لزيادة حصتها في السوق وتقليص عدد المنافسين .

ويطلق على ذلك النمو غير العضوي للشركة inorganic growth و هو النمو الناتج عن شراء أعمال أخرى أو فتح مواقع جديدة. حيث تساعد عمليات الاستحواذ على تعزيز أرباح الشركة على الفور وزيادة حصتها في السوق.

واعتبر الاتحاد أن قوانين وأنظمة الحوكمة والاحتكار قد تضع قيوداً على ذلك. أما استحواذ الشركات الناجحة والقوية على الشركات المتعثرة فقد تسمح به قوانين تلك الدول حرصاً منها على استمرارية نشاط الشركة ووظائف العاملين بها .

تعريف الاندماج والاستحواذ

والجدير بالذكر أنه يتم الاندماج إما عن طريق الضم بحل الشركة ونقل أموالها إلى شركة أخرى قائمة أو بطريق المزج وهو حل شركتين قائمتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها حقوق والتزامات كل من الشركات التى تم حلها.

واستعرض الاتحاد أنواع الاندماجات وهى الاندماج الأفقي وفيه تندمج يحدث بين مؤسستين تعملان في نفس النشاط الاقتصادي لتحقيق اقتصاديات الحجم، ويخلق قوى تنافسية للشركة المدمجة، مثل اندماج شركتي تأمين.

أما الاندماج الرأسي فهو إما عبر التكامل الأمامي Forward Integration و هي استراتيجية توسعية تقضي بالاستحواذ على شركة أخرى كانت تؤدي وظائف معينة تلي وظائف الشركة المستحوِذة ضمن الصناعة التي تنشط فيها مثل الاستحواذ على شركة متخصصة في التوزيع أو تاجر تجزئة.

وقد يتم الاندماج الرأسى عبر التكامل الخلفي Backward- Integration: وهي استراتيجية توسعية تقضي بالاستحواذ على شركة أخرى كانت تؤدي وظائف معينة تقع قبل وظائف الشركة المستحوِذة ضمن الصناعة التي تنشط فيها مثل الاستحواذ على شركة موردة ويتم ذلك من أجل تحقيق الكفاءة ووفورات التكاليف.

ويعتبر الاندماج المتنوع (التكامل) هو دمج يتم بين شركات لها أنشطة اقتصادية مختلفة، فقد يكون بغرض زيادة تنوع المنتجات أو الامتداد الجغرافي للسوق أو بغرض التنويع البحت بأنشطة غير مرتبطة ببعضها.

وتعرف الاستحواذات على أنها استحواذ الشركات السيطرة المالية والإدارية لأحد الشركات على نشاط شركة أخرى، وذلك عن طريق شراء كل أو نسبة من الأسهم العادية التي لها حق التصويت في الجمعية العامة للشركة المستحوذ عليها سواء تم شراء الأسهم بالاتفاق مع الإدارة الحالية أو بدون فمن المهم أن تسمح النسبة المشتراة للشركة المستحوذة بالهيمنة على مجلس إدارة الشركة المستحوذ عليها.

وتطرق الاتحاد المصرى للتأمين إلى أسباب الاندماج و الاستحواذ إذ ظهرت هذه الإستراتيجية نتيجة للتغييرات السريعة في النظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة في العولمة والحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام فتح الأسواق وإقامة التكتلات الاقتصادية وزيادة المشكلات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدول النامية والمتقدمة مما أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات وزيادة التحديات التي تواجهها العديد من الشركات والمؤسسات في العالم.