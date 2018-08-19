تعرف على أول مدينة تؤدي صلاة الأضحى بمصر

المال - خاص: حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، والذي سيوافق أول أيامه الثلاثاء 21 أغسطس، حيث يختلف موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى 2018 في جميع محافظات ومدن مصر بداية من ” القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمنهور، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، أس

المال – خاص:



حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، والذي سيوافق أول أيامه الثلاثاء 21 أغسطس، حيث يختلف موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى 2018 في جميع محافظات ومدن مصر بداية من ” القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمنهور، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، أسيوط، المنيا، اسوان، وغيرها.



يمثل موعد صلاة عيد الأضحى 2018 أهمية كبيرة للمسلمين في جميع محافظات مصر، حيث يبدأ أول أيام عيد الأضحى بصلاة العيد قبل أن يخرج المصلون للتجول في شوارع المدينة ودبح الأضاحى، ثم زيارة الأقارب وغيرها من الطقوس التي اعتاد عليها المسلمون في كل عام.

موعد صلاة عيد الأضحى 2018

يفترض أن يكون سكان مدينة طابا التي تقع في أقصى شرق مصر هم أول من يؤدون صلاة العيد في الساعة الخامسة و37 دقيقة صباحاً، على أن يكون موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة والجيزة في الساعة الخامسة و51 دقيقة حسب التوقيت المحلي، أما سكان السلوم سيؤدون صلاة العيد في الساعة السادسة و13 دقيقة.