رياضة

تعرف على أول تعليق من كارلوس كيروش بعد توليه قيادة منتخب مصر

اعتبارًا من المباراة المقبلة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022
إسلام مصطفى 7:04 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 7:04 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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أعرب كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن سعادته بتوليه قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفًا لحسام البدري، وذلك اعتبارًا من المباراة المقبلة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن تعيين كارلوس كيروش مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية، خلفًا لحسام البدري، المدير الفني السابق، ويعاونه ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

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وقال كيروش، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: «بكل فخر وامتنان وطموح أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصري لأكون مدرب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم».

وأضاف: «أود أن أعبر عن التزامي باستخدام أفضل ما لديّ من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق في مجال كرة القدم مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفاني الشديد».

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واختتم حديثه: «هيا بنا إلى المستقبل».

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل، حيث سيضم الجهاز الفني لكيروش مساعدا أجنبيًا ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل.

من جانبه، سيصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، على أن يتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة له خلال الاجتماع المقبل.

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بقلم إسلام مصطفى

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