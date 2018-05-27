تعرف على أولي صفقات الزمالك الصيفية

علي المصرينجح مجلس إدارة نادي الزمالك، في حسم أولي الصفقات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بالحصول علي توقيع عمر السعيد، لاعب وادي دجلة، بعد المفاوضات التي استمرت بين الناديين في الفترة الماضية.ووقع اللاعب على بياض للزمالك لمدة 4 مواسم، في حضور وكيله أمير المراكبي، وم

علي المصري

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، في حسم أولي الصفقات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بالحصول علي توقيع عمر السعيد، لاعب وادي دجلة، بعد المفاوضات التي استمرت بين الناديين في الفترة الماضية.

ووقع اللاعب على بياض للزمالك لمدة 4 مواسم، في حضور وكيله أمير المراكبي، ومحمد شيحه وكيل اللاعبين، تاركا لمجلس الإدارة تقديره ماديا، وحصل على مقدم التعاقد.

وتواجد عمر السعيد، داخل نادي الزمالك، وعقد جلسة مع مرتضي منصور، فب حضور إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، والمشرف على الكرة، وأحمد مرتضى منصور، عضو المجلس السابق، لحسم جميع الأمور، والتوقيع على العقود.

وكان اللاعب قريبا من الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد الاتفاق بين دجلة والقلعة الحمراء، على ضمه مقابل 4 ملايين جنيه، إلا أن هذا الاتفاق لم يُفعل.