تعرف على أوجه وقنوات استثمار أموال شركات التأمين فى مصر

الأوراق التجارية من ضمن قنوات استثمار أموال شركات التأمين وهي من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل،وتمثل اقتراضاً غيرمضمون للمؤسسات المالية .

هناك العديد من قنوات استثمار الأموال التى توجه لها شركات التأمين أموالها وتتمثل الأدوات المالية التى تصدرها الحكومة فى أذون الخزينة وهي أدوات دين تستخدمها الحكومة لتمويل موازنة الدولة وتمتازهذه الأدوات بأنه اتمثل مصدراً مضموناً لتوليد الإيراد،وأنها قابلة للتحويل الى نقدية بسهولة وبسرعة كبيرة ويمكن شراؤها وبيعها بسهولة وتتراوح آجال هذه الأدوات بين ثلاثة أشهر الى سنة ،ويتم تداوله افي السوق الاولى والسوقا لثانوي.

الأوراق المالية ضمن قنوات استثمار شركات التأمين

وأشار الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أن الأوراق التجارية من ضمن قنوات استثمار أموال شركات التأمين وهي من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل،وتمثل اقتراضاً غيرمضمون للمؤسسات المالية وغير المالية وتستخدمها هذه المؤسسات ، لتغطية احتياجات رأس المال العامل القصيرة الأجل، والورقة التجارية تصدر لحاملها، وكذلك تصدر بمدد استحقاق متفق عليه لتغطية احتياجات الجهة المصدرة.

وتتسم الأوراق التجارية بالمخاطرة المرتفعة نسبياً ،لذلك يكون معدل الخصم مرتفعاً نوعاً ما،ويتم تسويقها إما من قبل الجهة المصدرة (الشركة ذات العلاقة) أو عن طريق الوسطاء .

أما شهادات الإيداع وهي عبارة عن شهادات صادرة من بنك تجاري بإيداع مبلغ معين بمعدل فائدة محددة ، ويتم الحفاظ على هذه الوديعة في المصرف حتى تاريخ الاستحقاق، وعند تاريخ الاستحقاق فإن حاملها سيتسلم مبلغ الوديعة مضافاً إليه فائدة،ويمكن بيعها في السوق المفتوحة قبل تاريخ الإستحقاق .

والقبول المصرفى حيث اشتق بشكل رئيسي من واقع قبول المسؤولية بالدفع لجميع الأطراف، لذلك فإنه يعد هناك مخاطرة في التخلف عن اداء القبول المصرفى وتباع بخصم ، وتنشأ بشكل كبير في عملية تمويل التجارة الخارجية. ، ومن مواصفاتها انها قصيرةالاجل، معتدلة المخاطر. ويرتبط حجمها بمعدلات القروض المصرفية، والعلاقة بينهما عكسية .

تعرف على الأسهم العادية والخيارات

الأسهم العادية قصيرة الأجل والأسهم العادية في الشركة هي “حصة نقدية تعطي حاملها نصيباً في ملكية الشركة” ، وان الأسهم العادية أداة إدخارية واستثمارية في ان واحد من وجهة نظر المستثمر طبقاً للاستراتيجية المتبعةمن قبله،أما بالاحتفاظ للأجل القصير (المضاربة)،أوللأجل الطويل (تعظيم الربحية) .

أما الأدوات المتداولة في سوق المشتقات فان المشتقات عقد ثانوي ينشأ على عقد اساسي يتعلق بورقة مالية (الاسهم العادية) في وقت محدد بالمستقبل. واكتسبت هذه العقود تسمية المشتقات لأنها تشتق من الأدوات المالية .

والخيارات حيث الخيارهو “عقد يعطي مالكه بشراء او بيع بعض الموجودات بسعر محدد وقبل التاريخ المحدد” كما تعرف انها “عقود تعطي الحق لحاملها شراء او بيع عدد من الأدوات المالية بسعر محدد وبمدة محددة.

وتعتبرعقود الخيارات قصيرة الأجل. وهناك نوعان من الخيارات لكل صفقة تتم بين البائع والمشتري و هما خيار الشراء يعطي للمشتري الحق في شراء كمية ثابتة من موجودات اساسية بسعر معين محدد مسبقاً وخلال مدة محددة، وخيارالبيع ويعطي للمشتري الحق في بيع كمية ثابتة م نموجودات اساسية بسعر معين محدد مسبقاً (معلن) وخلال مدة محددة.