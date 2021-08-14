تعرف على أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

أعلن الأزهر الشريف قائمة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021. وأجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بالشهادة الثانوية الأزهرية 2021. وضمت قائمة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 ، كل…

أعلن الأزهر الشريف قائمة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021.

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بالشهادة الثانوية الأزهرية 2021.

وضمت قائمة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 ، كل من :

أولا : أوائل القسم العلمى

وحصل ٥ طلاب بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية 2021 على 100٪ وهم :

أحمد محمد جمال سليمان (محافظة الدقهلية)

أمير محمد فهمي عمارة ( محافظة القاهرة)

محمد تامر المرزوقي حسين (محافظة الدقهلية)

محمد محمد حسن علي (محافظة الشرقية)

محمود السيد محمود عبد الفتاح (محافظة الشرقية)

ثانيا: أوائل القسم الأدبى

نجلاء يوسف كامل محمود ( محافظة أسيوط) ، المركز الأول بالقسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜.

ثالثا: أوائل المكفوفين

عصام محمد ابراهيم السيد (محافظة الغربية) المركز الأول بنسبة ٩٧,١٤٪؜.

و يعتمد .د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وسيتم عقب اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2021 ، عقد مؤتمرا صحفي للإعلان قائمة العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

وسيتم بعد ذلك إتاحة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 ، عبر بوابة الأزهر على الرابط الإلكتروني التالي :

https://www.azhar.eg/splash.html

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2021 ، باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس والاسم.