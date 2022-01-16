تعرف على أوائل الخريجين فى معهد التأمين بمصر بالدبلومات المهنية المتخصصة (صور)

إعادة التأمين ،الحياة ،الطبى والتسويق

كشف محمد الدشيش الرئيس التنفيذى لمعهد التأمين بمصر عن أوائل الخريجين بالدبلومات الفنية المتخصصة والبالغ عددهم 11 كادرا تأمينيا والذىن أصبحوا فى خدمة قطاع التأمين لإصرارهم على النجاح فى الطريق العلمي والعملي.

وقال الدشيش إن معهد التأمين فى مصر حريص كل الحرص على تنمية الموارد البشرية بقطاع التأمين المصرى والعربى إيمانا منه بأهمية تطوير الكوارد التى تقوم عليها هذه الصناعة

وأكد أن تطوير العنصر البشرى –كادر التأمين- يمثل الوسيلة الاساسية والاولى في دعم العمليات التأمينية التى تلعب بدورها دورًا مهمًا و جوهريًا في حماية رؤوس الأموال المادية والبشرية للمجتمع من ناحية ودعم التنمية الإقتصادية من ناحية اخرى.

فلسفة المعهد تتمثل ترسيخ المبادئ والاسس العلمية والتطبيقية

وتابع أن فلسفة التأهيل تتمثل في ترسيخ المبادئ والأسس العلمية والتطبيقية لمختلف جوانب النشاط التأميني، والتي يجب الألمام بها من قبل العاملين في قطاع التامين حتى يقوموا باداء مهمتهم بأعلى كفاءة ممكنة الى جانب استعداده الشخصي ومؤهلاته الذاتية.

وفاز بالمركز الأول فى الدفعة الثانية للدبلومة المتقدمة فى إعادة التأمين محمد صبرى سيد بقطاع إعادة التأمين بشركة رويال للتأمين وفى المركز الثانى بذات الدفعة مصطفى محمد عيد شركة قناة السويس للتأمين وبالمركز الثالث صباح ابو دهب محمد من شركة بيت التأمين المصرى السعودى

وكانت الدبلومة المتقدمة الأولى فى إعادة التأمين كانت برعاية الشركة الإفريقية لإعادة التأمين

وفاز بالمراكز الأولى والثانية والثالثة على التوالى بالدبلومة المهنية المتخصصة فى التأمين الطبى بالدفعة العاشرة إسراء محمد عبد العال من شركة لوكتون لوساطة التأمين وهايدى اسامة فؤاد بشركة رويال للتأمين وباسم جمال عفيفى شركة ميدنت للرعاية الطبية وذلك برعاية شركة بوبا للتأمين الطبى محمد صبرى سيد مصطفى محمد عيد صباح ابو دهب

وشغل المراكز الأولى والثانى والثالث بالدفعة السابعة من دبلومة التسويق الدفعة السابعة سارة إبراهيم عبد العزيز وباسم منير خليفة روبيل ورغدة إبراهيم خليل وجميعهم من شركة مصر لتأمينات الحياة هايدى أسامة فؤاد إسراء محمد عبد العال باسم خليفة روبيل

وفاز بالمرتبة الاولى فى الدفعة الثامنة بتأمينات الحياة احمد السيد محمد من شركة مصر لتأمينات الحياة فى الدبلومة المهنية المتخصصة فى تامينات الحياة برعاية شركة متلايف لتأمينات الحياة

رغدة خليل

غادة احمد عبد الفتاح

ومن المعروف أن شركة “APEX” أبكس لوساطة اعادة التأمين وقعت عقدا حصريا مع معهد التأمين فى مصر لتحمُّل تكلفة التعليم عن بُعد “أونلاين” طوال العام إيمانًا منها بأهمية تطوير العنصر البشرى بشتى الطرق وذلك لعدة سنوات بهدف تطوير كوادر القطاع دون انقطاع أو تأثر بالسلب، خاصة فى ظل الظروف التي فرضها وباء “كورونا”

وتستهدف “APEX” الرعاية للتعليم عن بُعد وإحدى قاعات الدراسة، لتأهيل الكوادر التأمينية بشكل فني وسلوكي يرفع من المستوى المهني للمورد البشري والذى يعد أهم عنصر فى العملية التأمينية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الصناعة للمستوى المرجوّ.