تعرف على أوائل الثانوية العامة 2022 فى الإسكندرية

كشف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف عن أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢ من أبناء المحافظة الساحلية، حيث جاء ضمن أوائل الشعبة الأدبية: في المركز الثالث” عائشة حسن طه حسن عبد الصادق” بمجموع 383 بمدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات، وفي المركز السادس الطالبة “أروى عبد المحسن محمد عبد السلام” بمجموع 380 بمدرسة البكاتوشي الثانوية المشتركة.



كما جاء في المركز الأول فى مكفوفى الجمهورية الطالبة “ناريمان أحمد صالح فرج” بمدرسة النور الثانوية للبنات بمحرم بك_ وسط الإسكندرية، وفي المركز الأول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM جاء الطالب “أسامة محمد سعد فتحي محارم” بمجموع 663.78 مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين ببرج العرب (متفوقين علوم).

وفي غضون ذلك هنأ محافظ الإسكندرية الأوائل الـ4 من أبناء محافظة الإسكندرية الذين جاءوا ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2021/ 2022، مشيدًا بتفوقهم الدراسى المذهل، مؤكدًا أنهم بمثابة نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية ومثال يحتذي به قائلاً :”المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين”.



كما هنأ جميع طلاب الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية، متمنياً لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

ووجه المحافظ الشكر لأولياء أمور الطلاب لدعمهم ودورهم البناء فى تقلد أبنائهم هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية وهو الذى سيكون موضع تقدير واهتمام حيث سيتم تكريمهم بالشكل اللائق من المحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته لكون 4 من أبناء محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الثانوية العامة 2021/ 2022.