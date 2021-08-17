تعرف على أوائل الثانوية العامة 2021

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن عدد أوائل الثانوية العامة 2021 ، بلغ 47 طالبا. ونوه الوزير إلي حصول الأول بشعبة علمي علوم على 404 درجات ، وعلمي رياضيات 404 درجات والشعبة الأدبية 388 درجة.…

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن عدد أوائل الثانوية العامة 2021 ، بلغ 47 طالبا.

ونوه الوزير إلي حصول الأول بشعبة علمي علوم على 404 درجات ، وعلمي رياضيات 404 درجات والشعبة الأدبية 388 درجة.

وكشف وزير التعليم عن انخفاض نسب الطلاب الحاصلين على مجاميع أعلى من 95٪ بالشعبة العلمية ، مع عدم حصول طلاب بالشعبة الأدبية على أعلى من 95٪.

أوائل شعبة علمي علوم 2021

وتراوحت درجات الأوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة ، وجاءت قائمة الأوائل جميعا من الإناث.

قائمة الأوائل بعلمي علوم

وضمت قائمة أوائل شعبة علمي علوم كلا من :

فاطمة محمود عبد اللطيف ، محافظة الدقهلية بمجموع 404 درجات

إيمان سعد يونس محافظة الإسكندرية ، 403 درجات

ضحي رفاعي محمد محافظة سوهاج 403 درجات

خديجة حماد شعبان محافظة الفيوم 402 درجة

رحمة عبد الوهاب صالح محافظة الشرقية 402 درجة.

سحر عبد اللطيف رضا محافظة الغربية 402 درجة.

أوائل شعبة علمي رياضيات

واقتنص البنين النسبة الأكبر من أوائل شعبة علمي رياضيات ، وتراوحت درجات الأوائل من بين 404 إلي 400 درجة.

قائمة أوائل علمي رياضيات

عهد مصطفي السيد الشرقاوي ، محافظة الغربية 404 درجات.

أحمد أسامة على محمد السيد محافظة القاهرة 403 درجات.

محمود أيمن محمد السنطاوي محافظة الغربية 403 درجات.

عبد الرحيم عبد العظيم عبد العزيز ، محافظة الشرقية 401 درجة.

عمر أحمد عبد الرازق التهامي ، محافظة القليوبية 401 درجة.

محمد هاني أحمد محمد ، محافظة أسوان 401 درجة.

أحمد حسام محمد عطية محافظة كفر الشيخ 400 درجة.

أحمد حسين على أحمد محافظة القاهرة 400 درجة.

أوائل الشعبة الأدبية 2021

وضمت قائمة أوائل الشعبة الأدبية النسبة الأكثر من الإناث ، بدرجات تراوحت بين 388 إلى 383 درجة.

قائمة أوائل الشعبة الأدبية

فريدة مؤمن إبراهيم المطراوي ، محافظة الإسكندرية 388 درجة.

جني وائل محمد العليمي ، محافظة الجيزة 387 درجة.

سارة علاء محمد عبد الحليم محافظة الإسماعيلية 386 درجة.

آلاء على محمود علي محافظة القاهرة 385 درجة.

ديليسيا أنيس رزق الله محافظة القاهرة 385 درجة.

ليديا أمير سليمان عطا الله محافظة الإسكندرية 385 درجة.

رنا حسين محمود حسين ، محافظة الجيزة 384 درجة.

شاول عبسي بسطا جبرائيل محافظة القاهرة 384 درجة.

محمود محمد حسن الطنملي محافظة القاهرة 384 درجة.

تسنيم محمد فتحي غريب محافظة الإسكندرية 383 درجة.

ريهام محمود مصطفي المتولي دمياط 383 درجة.

أوائل مدارس المتفوقين والمكفوفين والدمج