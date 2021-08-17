تعرف على أوائل الثانوية العامة 2021

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن عدد أوائل الثانوية العامة 2021 ، بلغ 47 طالبا.
ونوه الوزير إلي حصول الأول بشعبة علمي علوم على 404 درجات ، وعلمي رياضيات 404 درجات والشعبة الأدبية 388 درجة.
وكشف وزير التعليم عن انخفاض نسب الطلاب الحاصلين على مجاميع أعلى من 95٪ بالشعبة العلمية ، مع عدم حصول طلاب بالشعبة الأدبية على أعلى من 95٪.
أوائل شعبة علمي علوم 2021
وتراوحت درجات الأوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة ، وجاءت قائمة الأوائل جميعا من الإناث.
قائمة الأوائل بعلمي علوم
وضمت قائمة أوائل شعبة علمي علوم كلا من :
- فاطمة محمود عبد اللطيف ، محافظة الدقهلية بمجموع 404 درجات
- إيمان سعد يونس محافظة الإسكندرية ، 403 درجات
- ضحي رفاعي محمد محافظة سوهاج 403 درجات
- خديجة حماد شعبان محافظة الفيوم 402 درجة
- رحمة عبد الوهاب صالح محافظة الشرقية 402 درجة.
- سحر عبد اللطيف رضا محافظة الغربية 402 درجة.
أوائل شعبة علمي رياضيات
واقتنص البنين النسبة الأكبر من أوائل شعبة علمي رياضيات ، وتراوحت درجات الأوائل من بين 404 إلي 400 درجة.
قائمة أوائل علمي رياضيات
- عهد مصطفي السيد الشرقاوي ، محافظة الغربية 404 درجات.
- أحمد أسامة على محمد السيد محافظة القاهرة 403 درجات.
- محمود أيمن محمد السنطاوي محافظة الغربية 403 درجات.
- عبد الرحيم عبد العظيم عبد العزيز ، محافظة الشرقية 401 درجة.
- عمر أحمد عبد الرازق التهامي ، محافظة القليوبية 401 درجة.
- محمد هاني أحمد محمد ، محافظة أسوان 401 درجة.
- أحمد حسام محمد عطية محافظة كفر الشيخ 400 درجة.
- أحمد حسين على أحمد محافظة القاهرة 400 درجة.
أوائل الشعبة الأدبية 2021
وضمت قائمة أوائل الشعبة الأدبية النسبة الأكثر من الإناث ، بدرجات تراوحت بين 388 إلى 383 درجة.
قائمة أوائل الشعبة الأدبية
- فريدة مؤمن إبراهيم المطراوي ، محافظة الإسكندرية 388 درجة.
- جني وائل محمد العليمي ، محافظة الجيزة 387 درجة.
- سارة علاء محمد عبد الحليم محافظة الإسماعيلية 386 درجة.
- آلاء على محمود علي محافظة القاهرة 385 درجة.
- ديليسيا أنيس رزق الله محافظة القاهرة 385 درجة.
- ليديا أمير سليمان عطا الله محافظة الإسكندرية 385 درجة.
- رنا حسين محمود حسين ، محافظة الجيزة 384 درجة.
- شاول عبسي بسطا جبرائيل محافظة القاهرة 384 درجة.
- محمود محمد حسن الطنملي محافظة القاهرة 384 درجة.
- تسنيم محمد فتحي غريب محافظة الإسكندرية 383 درجة.
- ريهام محمود مصطفي المتولي دمياط 383 درجة.