تعرف على أهم 10 مراكز للشحن العالمية وفقا لمؤشر البلطيق

أصدر مركز الشحن الدولي التابع لـ (ISCD) مؤشره للعام الجاري 2022 في تصنيفه لأهم مراكز الشحن العالمية حيث احتوى على 10 مراكز من بينها دبي .

وجاءت في المركز الأول حسب المؤشر الجديد سنغافورة بتصنيف بلغ 94.88% وجاء في المرتبة الثانية لندن بنسبة 83.04% .

واحتلت ميناء شنغهاي الصيني المرتبة الثالثة بنسبة 82.79% فيما احتلت هونج جونج الصينية أيضا المرتبة الرابعة بين مراكز الشحن العالمية بنسبة 79.15% .

واحتلت دبي المركز الخامس بين مراكز الشحن العالمية لتكون الوحيدة بالشرق الأوسط والموانئ العربية بين هذه المراكز العالمية وذلك بنسبة 75.74% ، لتكون ميناء روتردام الهولندي في المركز السادس عالمية بنسبة 73.85% .

واحتلت ميناء هامبورج الاوربي أيضا المركز السابع عالميا بنسبة 73.07% ، بينما جائت الموانئ الامريكية في المركز الثامن وذلك بين مناطق نيويورك ونيو جيرسي بنسبة 72.58% ، بينما جائت ميناء بيريه اليوناني في المركز التاسع عالميا بنسبة 68.67% ، لتحتل ميناء نينجبو الصيني المركز العاشر بنسبة 66.12% .

ويصدر التقرير سنويا والذي يتم من خلاله قياس أهم مراكز الشحن عالميا من حيث انسيابية عملية التجارة، وهو يصدر عن هذا المركز التابع لبورصة البلطيق (Baltic Exchange) البريطانية المتخصصة في التجارة البحرية.

ومن المعروف أن بورصة البلطيق تم دمجها باسم The Baltic Exchange Limited)) وهي منظمة عضوية للصناعة البحرية، ومزود معلومات سوق الشحن للتداول والتسوية المادية و المشتق انكماش، وكان يقع في 24-28 سانت ماري آكس ، لندن ، حتى كان المبنى دمرته قنبلة في عام 1992، ويقع الآن في 38 St Mary Ax، ولديها مكاتب أخرى في أوروبا ، عبر آسيا ، والولايات المتحدة.

ويضم مجتمعها الدولي المكون من 650 شركة عضوًا غالبية مصالح الشحن العالمية وتلتزم بمدونة قواعد السلوك التجاري التي تشرف عليها دول البلطيق. أعضاء البلطيق للصرافة مسؤولون عن نسبة كبيرة من جميع تجهيزات الشحن الجاف والناقلات بالإضافة إلى بيع وشراء السفن التجارية.

وتوفر البورصة أسعار سوق الشحن اليومية ومؤشرات تكلفة الشحن البحري التي تُستخدم لتوجيه تجار الشحن فيما يتعلق بالمستوى الحالي لأسواق الشحن العالمية المختلفة بالإضافة إلى استخدامها لتحديد أسعار عقود الشحن وتسويتها آجلة الشحن (معروف ك اتفاقيات الشحن الآجلة أو FFAs)، تعمل في الأصل أ طابق التجارة ، تتم معاملات أعضاء البورصة اليوم بشكل أساسي عبر الهاتف.

تعتبر البورصة مصدرًا للمعلومات على مستوى السوق وتنشر سبعة مؤشرات يومية تتكون من مجموعة من مسارات التأجير والرحلات المحددة بالرطوبة والجافة كل من مؤشر البلطيق الجاف (BDI) ، ومؤشر باناماكس البلطيقي (BPI) ، ومؤشر حجم البلطيق (BCI) ، ومؤشر البلطيق سوبراماكس (BSI) ، ومؤشر البلطيق Handysize (BHSI) ، ومؤشر الناقلات القذرة في بحر البلطيق (BDTI) ، ومؤشر ناقل بلطيق النظيف (BCTI) ، ومؤشر ناقلة الغاز الطبيعي المسال البلطيقي (BLNG) .