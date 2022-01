تعرف على أهم 10 شركات شحن حاويات في العالم في عام 2021

كشفت تقارير دولية عن أهم شركات شحن للحاويات على مستوى العالم خلال العام المنصرم 2021 ، وذلك على حسب السفن المملوكة لتلك الشركات أو المعروفة بالخطوط الملاحية، وكذا من حيث حجم الحاويات التي تقوم تلك الشركات بنقلها سنويا.

وجائت في المرتبة الأولى مجموعة ميرسك ” APM-Maersk ” والتي تتخذ من الدنمارك مقرا لها، وتأسست تلك الشركة في عام 1904 وتعد من أضخم الشركات نقلا للحاويات على مستوى العالم، بالاضافة إلى عدد السفن المملوكة لها.

حيث تمتلك الشركة أسطولا من حوالي 705 سفينة حاويات بسعة حوالي 4097480 حاوية مكافئة .

وتأتي في المرتبة الثانية شركة البحر المتوسط ​​للنقل البحري ” ” MSC ، وهي شركة مقرها الرئيسي سويسرا وتأسست في عام 1970، في الوقت الحالي تمتلك قرابة 550 سفينة حاويات، وتم تصنيف الشركة على أنها واحدة من أكبر شركات الشحن على مستوى العالم، بسعة حاوية مكافئة تبلغ حوالي 386 ألف مكافئة حاوية مكافئة.

وفي المرتبة الثالثة تأتي مجموعة الـ” ” COSCO والمعروفة بـ China Ocean Shipping Company وهي مجموعة صينية وأحد الشركات الحكومية في الصين وتقوم بتشغيل العديد من محطات الحاويات لتصل إلى 40 دولة ولديها أسطول مكون من 500 سفينة حاويات بسعة 3022882 حاوية مكافئة.

كما تأتي مجموعة CMA-CGMفي المرتبة الرابعة وهي فرنسية الجنسية بالرغم من أنها مملوكة لعائلة جاك سعادة ” اللبناني الجنسية “، إلا انها تتخذ من فرنسا مقرا لها ، وتم تأسيسها عام 1978 نتيجة لسلسلة من الاندماجات بين شركات الشحن التي تم إنشاؤها سابقا.

وتمتلك الشركة أسطولًا يضم أكثر من 560 سفينة تعمل في أكثر من 150 مسارا على مستوى العالم, تبلغ قدرتها الاستيعابية حوالي 3015200 حاوية مكافئة.

أما في المركز الخامس تأتي Hapag-Lloydالالمانية وهي واحدة من أكثر الشركات شهرة وتميزا من حيث شركات الشحن الدولية.

تأسست الشركة في عام 1970 نتيجة اندماج شركة هامبورغ الأمريكية لاين وشركة لويد الألمانية الشمالية، وتمتلك شركة الشحن اليوم أكثر من 235 سفينة تخدم حوالي 1724565 حاوية مكافئة في جميع أنحاء العالم.

في المركز السادس تأتي التحالف الياباني ” ” ONE – Ocean وهو تحالف تأسس تحت مسمى One Network Express في يوليو 2017 ، وهي تدمج ثلاث شركات شحن رئيسية ، MOL و “K” -Line و NYK. تم إنشاء ONE في اليابان ومقرها في سنغافورة ، وقد تم تأسيسها لتعزيز الخدمات في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

نتج عن تحالف هذه الشركات الثلاث أسطولا مشتركا يتكون من 218 سفينة بسعة استيعابية للحاويات تبلغ 15.71.702 حاوية مكافئة ، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات شحن الحاويات في العالم.

كما تحتل شركة Evergreen Lineوهو تكتل شحن مقره في تايوان، وتأسست شركة Evergreen Marine Corporation في عام 1968 من قبل الدكتور يونغ فا تشانغ ، وهو صاحب رؤية في حد ذاته. في الوقت الحاضر .

وتمتلك الشركة مكاتب في جميع أنحاء العالم وبطاقة تشغيلية لأكثر من 95 سفينة حاويات وسعة استيعاب حاوية تبلغ 1279000 حاوية مكافئة، وتعتبر واحدة من أكبر شركات شحن البضائع في العالم.

وفي المركز الثالث يأتي تحالف شركة ” Hyundai Merchant Marine

” و هي شركة رائدة في شحن الحاويات مقرها كوريا الجنوبية مع أسطول مكون من 72 سفينة وقدرة نقل حمولة تزيد عن 719000 حاوية مكافئة.

وتعد Hyundai Merchant Marine واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم ، حيث تنقل الجزء الأكبر من صادرات كوريا الجنوبية، نظرا لكونها شركة لوجستية متكاملة على مستوى العالم ، تلعب HMM دورا مهما في التنمية الاقتصادية لكوريا.

أما المركز التاسع فيتركز في شركة Yang Ming Marine Transport

ويقع مقر شركة Yang Ming Marine Transport في كيلونج ، تايوان ، وهي واحدة من أقدم وأكبر شركات الشحن على مستوى العالم.

وتأسست في عام 1972 ، تقدم الشركة خدماتها في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا بأسطول مكون من 92 سفينة، تبلغ سعتها الحاوية حوالي 623000 حاوية مكافئة.

ثم يأتي في المركز العاشر شركة ” Zim Integrated Shipping Services Ltd ” والمعروفة باسم ZIM ، وهي شركة شحن دولية، تأسست في عام 1945 كشركة ZIM للملاحة المحدودة حاليا ، تمتلك ZIM أسطولا مكونا من 80 سفينة بسعة استيعابية إجمالية للحاويات تبلغ 356000 حاوية مكافئة ، مما يجعلها واحدة من أكبر 10 شركات شحن حاويات في العالم.