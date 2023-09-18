تعرف على أهم 10 خطوط ملاحية عالمية تعمل في نشاط الحاويات (جراف)

أصدرت شركة الفالاينر تقريرا حول تصنيف الخطوط الملاحية العالمية المنتظمة في نشاط الحاويات، وذلك على مستوى العالم.

ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه ” المال ” فقد احتلت شركة البحر المتوسط للشحن MSC ) ) السويسرية، قائمة شركات الشحن العالمية في نشاط الحاويات، وذلك من حيث السعة في نشاط الحاويات، حيث أصبحت تحتل 775 سفينة، بالإضافة إلى امتلاكها نحو 5.2 مليون حاوية.

يذكر أن شركة msc أعلنت أمس عن أنه تم تسليم سفينة الحاويات MSC CLAUDE GIRARDET، وهي سفينة حاويات جديدة تبلغ سعتها 24،346 حاوية مكافئة، وذلك من قبل حوض بناء السفن الصيني Hudong-Zhonghua Shipbuilding.

ويبلغ طول السفينة الجديدة 399.9 مترا وعرضها 61.5 متر، وتبلغ سعتها 24.346 حاوية مكافئة، وهي قادرة على تحميل ما يصل إلى 25 صفا من الحاويات بما يعادل ارتفاع ناطحة سحاب مكونة من 22 طابقا، وتم بناء السفينة تحت إشراف المصنف DNV وتحمل علم ليبيريا، وقامت شركة بناء السفن بدمج العديد من التقنيات المتطورة لتحسين الصداقة البيئية وكفاءة استهلاك الوقود.

كما بلغت حجم السفن التي تحت الطلب نحو 301 سفينة، بالإضافة إلى عدد حاويات يتم تصنيعه يصل إلى 2.7 مليون حاوية مكافئة.

فيما احتل خط ميرسك الدنماركي للحاويات المرتبة الثانية بين الخطوط الملاحية العالمية، وذلك بواقع 685 سفينة، وعدد حاويات يصل الى 4.1 مليون حاوية مكافئة، بينما تصل عدد السفن التي يتم بناؤها بالترسانات العالمية ” تحت الطلب” إلى 349 سفينة، وعدد حاوية تصل الى 1.66 مليون حاوية مكافئة.

وقامت شركة ميرسك العالمية بتدشين السفينة لورا ميرسك أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم خلال الأيام الأخيرة، والذي أقيم في ميناء كوبنهاجن بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس إدارة ميرسك الدنماركية العالمية.

يشار إلى أن السفينة يبلغ طولها 172 مترًا، وتسَع 2100 حاوية، والسفينة هي الأولى من نوعها في العالم وبُنِيَت أوائل العام الجاري لتعمل بالميثانول الأخضر الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة بدلًا من الوقود الأحفوري.

وتأتي شركة CMA CGM الفرنسية في المرتبة الثالثة عالميا من من حيث مشغلي خطوط الحاويات الملاحية المنتظمة في العالم، حيث أصبحت تقوم بادارة 629 سفينة، وذلك بواقع 3.5 مليون حاوية مكافئة.

كما تقوم الشركة ببناء نحو 387 سفينة في الترسانات العالمية، وذلك أيضا بواقع 1.8 مليون حاوية.

وخلال يوليو الماضي، وقعت وزارة النقل عبر الفيدوكونفرانس مذكرة تفاهم مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية، بشأن انطلاق التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال النقل البحري والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وقع المذكرة في مصر الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل وفي باريس رودلف رئيس شركة CMA CGM وبحضور السفير علاء يوسف االسفير المصري في فرنسا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز للتجارة واللوجيستيات وتعظيم التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحرى.

فيما احتلت مجموعة كوسكو الصينية المرتبة الرابعة بين خطوط الحاويات العالمية، وذلك بواقع 466 سفينة، وبعدد حاويات تصل الى 2.9 مليون حاوية.

كما يصل حجم السفن التي يتم بناؤها لصالح تلك الشركة بنحو 285 سفينة، وبعدد حاويات قدره 1.2 مليون حاوية.

بينما كان في المرتبة الخامسة يأتي خط هاباج لويد الألماني بتشغيل نحو 258 سفينة، وبواقع 1.8 مليون حاوية، فيما تصل عدد السفن التي تقوم ببنائها الشركة نحو 135 سفينة، وبنحو 707 آلاف حاوية.

فيما احتل خط ONE الياباني والذي يتخذ من سنغافورة مقرا له، المرتبة السادسة بين الخطوط الملاحية العالمية، وذلك بقيامه بتشغيل وإدارة نحو 217 سفينة، وبعدد حاويات قدره 1.68 مليون حاوية.

كما يقوم الخط الياباني ببناء نحو 125 سفينة، بالإضافة إلى 898 ألف حاوية مكافئة.

واحتل الخط الملاحي إيفرجين التايواني المرتبة السابعة بين الخطوط الملاحية العالمية، وذلك بإدراته نحو 213 سفينة، ونحو 1.6 مليون حاوية، فيما يقوم الخط ببناء 87 سفينة بالترسانات العالمية، فيما يصل حجم الحاويات تحت البناء للخط لنحو 721 ألف حاوية مكافئة.

فيما احتل الخط الملاحي الكوري هيونداي المرتبة الثامنة بين الخطوط الملاحية العالمية، حيث يقوم بادارة نحو 71 سفينة، وذلك بواقع 790 ألف حاوية، بينما يقوم الخط ببناء نحو 34 سفينة، ونحو 239 ألف حاوية مكافئة.

واحتل الخط الملاحي يانج مينج التايواني المرتبة التاسعة بين الخطوط الملاحية العالمية، وذلك بواقع 93 سفينة، وباجمالي حاويات تصل الى 705 آلاف حاوية مكافئة، بينما يقوم الخط ببناء 42 سفينة، وقرابة 489 ألف حاوية مكافئة.

وجاء خط زيم العالمي في المرتبة العاشرة، ويقوم بادارة نحو 133 سفينة، ونحو 579 ألف حاوية، بينما يقوم الخط ببناء نحو 124 سفينة، وقرابة 546 ألف حاوية مكافئة.