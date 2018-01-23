تعرف على أهم قرارات اتحاد الكرة اليوم

علي المصريعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعًا ظهر اليوم، وقرر المجلس تشكيل لجنة لإدارة الأكاديميات وإصدار التراخيص وتقنين الأكاديميات العاملة بالفعل، والموافقة على اللائحة المقدمة من المدير الفني للاتحاد في هذا الشأن.ووافق المجلس على أن يكون القيد في الموس

علي المصري





عقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعًا ظهر اليوم، وقرر المجلس تشكيل لجنة لإدارة الأكاديميات وإصدار التراخيص وتقنين الأكاديميات العاملة بالفعل، والموافقة على اللائحة المقدمة من المدير الفني للاتحاد في هذا الشأن.

ووافق المجلس على أن يكون القيد في الموسم المقبل 25 لاعبًا بدلًا من 30 لاعبًا، وقيد 5 لاعبين تحت السن في الدرجة الأولى، واستمرار مسابقة 97 بـ25 لاعبًا، على أن يتم إعلان مسابقات الموسم المقبل خلال الاجتماع القادم.

وحصل أبو ريدة على موافقة مجلس الإدارة بتعيين جمال علام رئيس الاتحاد السابق مستشارًا لرئيس الاتحاد.

وتشكيل لجنة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوية عدد من خبراء اللعبة لإعادة هيكلة المسابقات، بحيث يكون دوري المحترفين من قسمين: أ و ب، ويتكون القسم أ من 18 فريقا، و ب من 20 فريقًا، مع بقاء القسم الثاني من 3 مجموعات، والقسم الثاالث بتكوينه الحالي واستمرار القسم الرابع تحت ادارة الفروع مع تكليف إدارة المسابقات بوضع التصور الفني للوصول إلى هذا التكوين.

وكان الاتحاد قد استقر علي تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي، واعتماد جهازه المعاون المكون من معتمد جمال مدربًا عامًا ومحمد شوقي ووائل رياض مدربين، واسامة عبدالكريم مدربًا لحراس المرمى، وعلاء عبد العزيز مديرا للمنتخب.

وتشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2001 من أشرف قاسم مديرا فنيا، وهشام عبدالمنعم مدربا عاما، وعبدالستار صبري واحمد فاروق مدربين، واحمد رزيقة مدربًا لحراس المرمى.