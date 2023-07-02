تعرف على أهم شركات الشحن في العالم من حيث عدد الحاويات والسفن

تصدرت شركة البحر المتوسط للشحن “MSC” قائمة أهم شركات الشحن البحري عالميًّا، من حيث إجمالي عدد سفن الحاويات المملوكة أو المستأجرة، وذلك بين أكبر 13 شركة شحن في العالم، وذلك بواقع 4.7 مليون حاوية.

وتعدّ شركة Mediterranean Shipping، وهي شركة إيطالية مملوكة لعائلة Aponte وتعمل في معظم الموانئ الرئيسية في جميع أنحاء العالم، ولديها أكبر سعة لأي شركة شحن في العالم، بالإضافة إلى أكبر عدد من السفن، حيث تمتلك وتستأجر نحو 736 سفينة.

وخلال الآونة الأخيرة ضمت الشركة أكبر سفينة حاويات في العالم، تم تسليمها من قِبل شركة China State Shipbuilding Corporation، والتي يمكنها التعامل مع أكثر من 240،000 طن من البضائع.

ميرسك تحتل المرتبة الثانية

وفي المرتبة الثانية تأتي شركة ميرسك الدنماركية، بإجمالي حاويات مكافئة للشركة تصل إلى 4،185،387، وبإجمالي عدد سفن بلغ 696 سفينة مملوكة ومستأجرة، والتي اعتادت أن تكون أكبر شركة شحن في العالم، لكنها تراجعت الآن إلى المرتبة الثانية.

وأعلنت الشركة مؤخرًا أنها مستعدة لنشر حمولتها المتزايدة في مساراتها بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا، والتي ستسمح للشركة بتقليل سرعات السفن، مما سيؤدي بدوره إلى خفض استهلاك الوقود وتحسين نتائج CII أيضًا.

CMA CGM الفرنسية تحتل المرتبة الثالثة

فيما احتلت شركة CMA-CGM المرتبة الثالثة، بإجمالي حاويات يصل إلى 3،386،930، وسفن تصل إلى نحو 596 سفينة مملوكة ومستأجرة.

وتعدّ الشركة من أهم شركات الشحن في فرنسا، كما تدير شركة CMA CGM عمليات في أكثر من 160 دولة عبر 755 وكالة، بينما تجري الشركة حاليًّا محادثات مع شركة العبارات الإقليمية Meridionale لشراء الأخيرة، وتقوم أيضًا بتحويل دعمها المالي لشركة Brittany Ferries إلى حصة.

شركة COSCO Group الصينية تحتل المرتبة الرابعة

بينما احتلت شركة COSCO Group الصينية، المرتبة الرابعة حيث تمتلك عددًا من الحاويات قدرها 2،867،613، وبإجمالي عدد سفن الشركة، سواء (المملوكة والمستأجرة) إلى نحو 464 سفينة.

وكانت COSCO Group مملوكة للحكومة الصينية، وتحتفظ بمقرها الرئيسي في شنغهاي وهي أكبر شركة شحن في الصين، وواحدة من أكبر شركات الشحن في العالم.

تمتلك الشركة أيضًا فروعًا محلية في مدن صينية مختلفة، بالإضافة إلى 9 فروع خارجية في مختلف المناطق الدولية.على الصعيد العالمي ، لدى الشركة أكثر من 17000 موظف.

Hapag-Loyd الألمانية تحتل المرتبة الخامسة

واحتلت Hapag-Loyd الألمانية المرتبة الخامسة، وذلك بإجمالي مكافئة للشركة 1،795،217 حاوية مكافئة، وبإجمالي عدد سفن الشركة (المملوكة والمستأجرة) تصل إلى نحو 248 سفينة.

وهي شركة شحن ألمانية متخصصة في البضائع الخطرة ومشروعات الشحن الخاصة والبضائع المبرَّدة، ولديها أكثر من 400 مكتب في 135 دولة.

إيفرجين تحتل المرتبة السادسة

واحتلت شركة Evergreen Line التايوانية “إيفرجين” المركز السادس، وذلك بإجمالي حاويات مكافئة للشركة في عام 2022، وذلك بواقع 1،663،046 حاوية مكافئة، وبإجمالي عدد سفن الشركة (المملوكة والمستأجرة) قدرها 209 سفن.

وتعد Evergreen Line واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، وكانت أشهر أحداث مرت بها، خلال العامين الماضيين، بعد أن علقت سفينتها Ever Given في قناة السويس في عام 2021، مما منع تجارة تقدر بنحو 9.6 مليار دولار، بينما ظلت السفينة عالقة.

خط ONE يحتل المرتبة السابعة

بينما احتلت شركة ONE (Ocean Network Enterprise) اليابانية المرتبة السابعة، بإجمالي حاوية مكافئة للشركة في عام 2022 نحو 1،526،631 حاوية مكافئة، وبإجمالي عدد سفن الشركة (المملوكة والمستأجرة) بواقع 204 سفن.

وتعد شركة شحن أهم شركات الشحن في اليابان، وقد تم تأسيس ONE منذ أقل من ست سنوات فقط. في مارس 2023، طلبت ONE 10 سفن حاويات كبيرة من أحدث طراز، والتي ستبلغ سعتها أكثر من 13700 حاوية مكافئة والتي سيتم تسليمها بعد ذلك في 2025 و2026.

ZIM تحتل المرتبة الثامنة

واحتلت شركة ZIM Integrated Shipping Services Ltd المرتبة الثامنة، وبإجمالي حاويات مكافئة للشركة في عام 2022 بواقع 562.140 حاوية مكافئة، وبإجمالي عدد سفن الشركة (المملوكة والمستأجرة) بنحو 139 سفينة.

وتعد الشركة واحدة من أكبر الشركات في إسرائيل، وتعد مدرجة في بورصة نيويورك، بأفضل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2022 مما أدى إلى ارتفاع أسهمها في الأيام الأخيرة، وترسيخ مكانتها بين أكبر شركات الشحن في العالم.

هيونداي تقع في المرتبة التاسعة

كما احتلت شركة هيونداي المرتبة التاسعة، وذلك تحت مسمى HMM Co Ltd، و بإجمالي حاوية مكافئة للشركة في عام 2022 بنحو 816.365 حاوية مكافئة، وبإجمالي عدد سفن الشركة (المملوكة والمستأجرة) تصل إلى 75 سفينة.

وتعد HMM واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم ، وهي شركة كورية جنوبية، تشارك مع العديد من الشركات الأخرى “لتطوير وعرض وتسويق السفن التي تعمل بمفاعلات وحدات صغيرة (SMR). وبسبب اللوائح الصارمة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع الشحن، وأصبحت السفن التي تعمل بالطاقة النووية فكرة أكثر شيوعًا.

في المرتبة العاشرة تقع شركة يانج مينج

فيما احتلت شركة يانج مينج المرتبة العاشرة تحت مسمى Yang Ming Marine Transport Corporation، والتي تعد تايوانية الجنسية، وبإجمالي حاوية مكافئة للشركة في عام 2022 نحو 705،614 مكافئة، وبإجمالي عدد سفن الشركة (المملوكة والمستأجرة) نحو 93 سفينة.

وتعد الشركة أكبر شركة شحن في تايوان، وسجلت شركة Yang Ming Marine Transport Corporation أفضل أداء لها على الإطلاق في عام 2022 من حيث الإيرادات وصافي الأرباح، حيث تجاوزت إيراداتها 12.6 مليار دولار وحققت أكثر من 6 مليارات دولار في الأرباح بعد الضرائب.

كان متوسط ​​معدلات الشحن المرتفعة والطلب القوي هما المحركين وراء الأداء المذهل.

شركة Wan Hai Lines تحتل المرتبة الحادية عشرة

واحتلت شركة Wan Hai Lines المرتبة الحادية عشر، وبإجمالي حاوية مكافئة للشركة في عام 2022 نحو 444،069 حاوية مكافئة، وبإجمالي عدد سفن الشركة (المملوكة والمستأجرة) نحو 135 سفينة.

وتعد تلك الشركة احدى شركات الشحن التايوانية، وتم تغريمها ما يقرب من مليون دولار في مارس 2023 من قِبل اللجنة البحرية الفيدرالية بسبب “الإخفاق في إنشاء ومراقبة وإنفاذ لوائح وممارسات عادلة ومعقولة تتعلق بتقييمها للرسوم على الحاويات.

المرتبة الثانية عشرة جاءت SITC اInternational

وفي المرتبة الثانية عشرة جاءت SITC اInternational بإجمالي حاويات بلغ في عام 2022 نحو 167.447 حاوية، وبإجمالي عدد سفن الشركة (المملوكة والمستأجرة) تصل إلى نحو 109 سفن، ولديها 77 مسار خدمة تغطي 16 دولة مستفيدة من طفرة الحاويات، وسجلت SITC أرباحًا أعلى بنسبة 67% في عام 2022.

شركة Pacific International Lines في المرتبة الثالثة عشرة

وجاءت شركة Pacific International Lines في المرتبة الثالثة عشرة، بإجمالي حاوية مكافئة للشركة في عام 2022 نحو 296.083 حاوية مكافئة، وبإجمالي عدد سفن الشركة (المملوكة والمستأجرة) 90 سفينة.

وتعد باسيفيك إنترناشونال لاينز هي شركة سنغافورية تقدم خدمات في أكثر من 500 موقع في 90 دولة.

واحتلت شركة Zhonggu Logistics Corp بإجمالي حاوية مكافئة للشركة في عام 2022 نحو 146.436 مكافئة، وبإجمالي عدد سفن الشركة (المملوكة والمستأجرة) بواقع 101 سفينة.

وتعد الشركة صينية، وتأسست منذ أكثر من عقدين. تعتبر الشركة أكبر شركة شحن حاويات ساحلية في الصين، ودخلت في تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية Sinotrans لتوسيع عملياتها داخل آسيا.