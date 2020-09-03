تعرف على أهم أخبار البورصة المصرية خلال الأسبوع (ملف تفاعلى)

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس(نهاية الأسبوع) اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 600 مليون جنيه فقط.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11180 نقطة.

بينما صعد مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.78 % إلى 1849 نقطة، وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44 % إلى 2748 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.ط

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 78 سهمًا من إجمالى 189، بينما هبط 85، وبقى 26 دون تغير.

وتنوعت افصاحات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية على مدار الاسبوع ،وترصد المال فى هذا التقرير أبرز عشرة أخبار منها :

أخبار البورصة المصرية..القلعة تبيع 7% من حصتها فى أسيك للتعدين

وشملت أبرز أخبار البورصة المصرية بجلسة الأحد الماضى،إفصاح شركة أسيك للتعدين “أسكوم” عن قيام شركة القلعة للاستشارات المالية ببيع 7% من حصتها فى الأسهم تقريبا بقيمة اجمالية قدرها 22.5 مليون جنيه.

وقالت أسيك للتعدين إن شركة القلعة نفذت عملية بيع لنحو 3 مليون سهم تقريبا.

وانخفضت حصة القلعة بعد العملية من 61.3% إلى 54.05% من إجمالى الأسهم .

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.17 جنيه، ونفذتها شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال أسيك 550 مليون جنيه موزعا على 55 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم .

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين القلعة للاستشارات المساهم الرئيسى (54 % بعد العملية)، فاينانشيال هولدنج انترناشونال (14.3%)، وآخرون.

أخبار البورصة المصرية..بنك الصادرات يسجل 1.1 مليار جنيه أرباحًا خلال عام

كذلك، أفصح البنك المصرى لتنمية الصادرات عن نتائج أعماله السنوية واستقرار أرباحه عند مستوى 1.1 مليار جنيه خلال العام المنتهى 30 يونيو الماضى

وكشفت القوائم المالية المجمعة ايرادات الفوائد عند 5.5 مليار جنيه خلال العام وهو نفس الرقم تقريبا خلال العام السابق 2018- 2019.

وانخفضت مصروفات الفوائد إلى 3.5 مليار جنيه خلال العام مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه خلال العام 2018-2019.

أخبار البورصة..راية القابضة تنفي إصدار سندات بقيمة 40 مليون دولار

«راية» توقع عقد إصدار سندات توريق بـ 500 مليون جنيه

وشملت أخبار البورصة المصرية بجلسة الإثنين، إعلان شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن نفى إصدارها سندات دولية بقيمة 40 مليون دولار.

وقالت راية القابضة فى إفصاح إن مجلس إدارة راية أو بريق لم يتخذ أى قرار بهذا الشأن ولم يتقدم للرقابة المالية بطلب رسمى فى ذلك.

جاء هذا الإفصاح فى سياق الرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص أخبار منشورة حول حصول راية القابضة على موافقة الرقابة لإصدار سندات دولية بقيمة 40 مليون دولار.

وتعمل شركة بريق فى مجال إعادة تدوير البلاستيك، وتصدر جميع منتجاتها للخارج.

واستطاعت الشركة إعادة تدوير 10 مليار زجاجة بلاستيك مضغوطة خلال سبع سنوات وفقا لرئيس مجلس إدارتها أسامة زكى.

أخبار البورصة المصرية..راميدا تفصح عن صفقة بقيمة 1.6 مليار جنيه

وشملت أبرز أخبار البورصة المصرية الثلاثاء الماضى ،افصاح شركة راميدا عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 405.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه.

وقالت راميدا فى افصاح مختصر للبورصة إن هذه الصفقة تمت فى إطار عملية إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى نشرة الطرح دون ذكر تفاصيل أخرى.

وطرحت راميدا فى 2 ديسمبر الماضى 376.6 مليون سهم تمثل 60% من أسهمها فى السوق الثانوية بالبورصة المصرية .

وشمل الطرح شريحتين، إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى عام للجمهور بالسوق المصرية.

وتم بيع الأسهم ضمن عملية الطرح المشترك من جانب المساهم الرئيسي فيها شركة “Greville Investing Ltd” (المساهم البائع) المالك لنحو 60% من الأسهم.

تراجع إيرادات «بالم هيلز» للتعمير إلى 2 مليار جنيه في 6 أشهر

كما أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير عن تراجع إيراداتها إلى 2 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت القوائم المالية المجمعة انخفاض تكاليف النشاط إلى 1.2 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بتكاليف قدرها 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت القوائم المرسلة للبورصة المصرية انخفاض صافى الربح إلى 282 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 470.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت النتائج المستقلة لشركة بالم هيلز “الأم” تراجع صافى الربح إلى 227 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 291 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 906 ملايين جنيه، خلال العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 906.8 مليون جنيه في 2018.

دايس للملابس تفصح عن ارتفاع حصة مساهم إماراتي إلى 7%

وشهدت أخبار البورصة المصرية بجلسة الأربعاء، إفصاح شركة دايس للملابس الجاهزة عن قيام المستثمر الإماراتى خلفان المحيربى برفع حصته فى الشركة إلى 7.1% بعد عملية شراء جديدة لملايين الأسهم.

ونفذ المساهم الإماراتى عملية شراء جديدة لنحو 12 مليون سهم بقيمة إجمالية 22.1 مليون جنيه، وفقًا لإفصاح مرسل من دايس، للبورصة.

وارتفعت حصة المساهم بعد العملية من 4.8% إلى 7.1% من إجمالى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.83 جنيه، ونفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

أخبار البورصة..السويدي توقع عقد محولات بالمنوفية بقيمة 355.5 مليون جنيه

كما أعلنت مجموعة السويدى إليكتريك توقيع عقد إنشاء محطة محولات كهربائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بقيمة إجمالية 355.5 مليون جنيه.

وقالت المجموعة فى إفصاح إن هذا العقد وقعته شركتها التابعة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع بتاريخ 1 سبتمبر الجارى.

وينص التعاقد على أن تقوم السويدى بإنشاء محطة محولات كهربائية بامتداد مدينة السادت بمحافظة المنوفية بنظام تسليم المفتاح.

ومن المقرر تسليم المشروع فى غضون أربعة عشر شهرا من تاريخ توقيع العقد، وفقا للإفصاح.

فوديكو توقع العقود النهائية لبيع 30 فدانًا لإسكان العاملين

كذلك أفصحت شركة فوديكو “الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية” عن توقيعها النهائى على العقود المكملة لعملية بيع 30 فدانا محل نزاع مع جميعة إسكان العاملين بها منذ 2006.

وقالت فوديكو إن العقود تمت تسجليها بالشهر العقارى وجار مراجعتها بالإدارة الفنية والإشهار بالشركة.

وغرمت الشركة (يوليو الماضى ) جمعية إسكان العاملين بمبلغ 12.6 مليون جنيه نظير تأخرها فى سداد مستحقات قيمة قطعة أرض حصلت عليها منذ عام 2006.

وحصلت جمعية العاملين بالشركة فى عام 2006 على قطعة أرض من أراضى فوديكو بمساحة 30 فدانا بموجب ثلاث عقود بيع ابتدائية لإقامة مشروعات سكنية للعاملين.

وقالت فوديكو فى إفصاح للبورصة 28 يوليو الماضى إن غرامات التأخير تم احتسابها بواقع 100 جنيه للمتر .

أخبار البورصة المصرية.. الزيوت المستخلصة تقدر خسائر حريق بنحو 7.4 مليون جنيه

كما شملت أخبار البورصة بجلسة الخميس ،إفصاح شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، عن تكبدها خسائرأولية بقيمة 7.4 مليون جنيه من حريق وحدة تكرير الزيت بمصنع محرم بك .

وقالت الزيوت المستخلصة فى إفصاح للبورصة إن أغلب الخسائر فى الآلات والأجهزة والمبانى والخامات.

وقدرت الشركة خسائرها الأولية فى المبانى بقيمة 3.1 مليون جنيه، بينما قدرت الخسائر فى الآلات والأجهزة بقيمة 4.2 مليون جنيه.

كما قدرت الخسائر فى الخامات بنحو 121 ألف جنيه وفقا للإفصاح.

وقالت الشركة إن وحدة محرم بك متوقفة حاليا عن العمل وجاري البدء فى إعادة تأهيلها خلال فترة تتراوح بين 4 إلى ستة أشهر.

ماريدايف توافق على بيع مبنى رشدي بقيمة 32.2 مليون جنيه

ماريدايف

كما أفصحت شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية عن موافقتها على بيع مبنى رشدى بالإسكندرية بقيمة 32.2 مليون جنيه.

وفوضت “ماريدايف” ممثلين عنها لتوقيع عقد البيع مع شركة “أندلسية مصر” القابضة للاستثمارات المالية، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة اليوم الخميس.

وتلقت ماريدايف نهاية يونيو الماضى عرضا من إحدى الشركات التابعة لمجموعة خالد عبدالله السبيعى القابضة للاستحواذ على شركتها التابعة” أوفشور بروجكتس “.

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة فى تكليف مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة لسهم “أوفشور بروجكتس” وعرضها على المجلس للبت فى العرض نهائيا.