تعرف على أهم أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 20-7-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية ، اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 5 مليارات جنيه، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.

وصعد مؤشر EGX30 بنسبة -0.97% إلى 10380 نقطة، و”EGX70″ بنسبة 2.6% إلى 1445 نقطة، و”EGX100″ بنسبة 2.13% عند 2223 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX50” بنسبة 1.64% إلى 1755 نقطة، بينما صعد “EGX30 Capped” بنسبة 0.56% عند 12095 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 124 من إجمالى 175، بينما هبط 26، وبقي 25 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة إلى 573.3 مليار جنيه بنهاية الجلسة، بزيادة 5 مليارات جنيه تقريبًا على آخِر إغلاق أمس.

دايس تفصح عن تخارج شركة بقيمة 49 مليون جنيه

وأعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، قيام شركة تارجيت للاستثمار العقارى، ببيع كامل حصتها البالغة 6.9%، بقيمة 49 مليون جنيه.

وقالت دايس، فى إفصاح للبورصة إن عملية البيع تمت على كامل أسهم تارجيت البالغة 36.8 مليون سهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.3 جنيه، ونفذتها شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية.

وأظهرت الإفصاح ارتباط تارجيت للاستثمار بمساهم آخر “على محجوب” يستحوذ على 17.2% من أسهم الشركة.

ونفذ المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب، عملية شراء موازية بقيمة 50 مليون جنيه.

وارتفعت حصته بالشركة من 10.1% إلى 17.2 %.

بورتو جروب: ندرس التظلم من رفض استخراج صيغة تنفيذ تحكيم دولي

وتضمنت أهم أخبار البورصة المصرية اليوم، إفصاحا من مجموعة بورتو جروب عن رفض محكمة استئناف القاهرة طلبها لاستخراج صيغة تنفيذية لحكم تحكيم دولى بقيمة 40 مليون دولار.

وقالت بورتو فى بيان إن شركة عامر سوريا التابعة تدرس التظلم من قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وأرسلت مجموعة عامر جروب القابضة إفصاحا مماثلا إلى سوق المال باعتبارها طرفا شريكا فى التحكيم.

وحصلت المجموعتان فى فبراير 2019، على حكم من مركز القاهرة للتحكيم الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 40 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.

وأودعت بورتو جروب فى 3 مايو الماضى طلبا بالحصول على صيغة تنفيذ التحكيم بإدارة إيداع شئون التحكيم بمجمع محاكم شمال القاهرة.

أرابيا انفستمنتس تأجيل نظر دعوى القاهرة للسيارات ضد بيجو

كما جاء افصاح شركة “أرابيا انفستمنتس هولدنج” حول تأجيل دعواها ضد بيجو العالمية إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل، فى قائمة أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم.

وقالت أرابيا انفستمنتس إن الدعوى كانت مؤجلة للنطق بالحكم بجلسة 31 مايو، تم تأجليها إلى جلسة 19 يوليو؛ للاستجواب، ثم أجلت إلى 27 سبتمبر.

وتتيح قوانين المرافعات المدنية والجنائية المصرية للقضاة الحق فى تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة.

كما تتيح إعادة فتح باب المرافعة مرة أخرى فى الدعوى لأسباب منها الحاجة لاستجواب شاهد أو طرف أو نحو ذلك.

راية القابضة: إصدارنا سندات توريق بقيمة 560 مليون جنيه

وشغل خبر إصدار شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، لسندات توريق جديدة بقيمة 560 مليون جنيه اهتمام المتابعين بأخبار البورصة المصرية اليوم.

وقالت راية إن هذا الإصدار يمثل شهادة على قدرة مجموعة شركاتها على ايجاد بدائل تمويلية متنوعة ومستدامة. «راية» توقع عقد إصدار سندات توريق بـ 500 مليون جنيه

وتختص سندات التوريق المشار إليها بثلاث شركات تابعة، هم : أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغير، راية للاإكترونيات.

ويتكون الإصدار من أربع شرائح ،ثلاثة منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تتراوح بين 6 و9 و 12 شهرا على التوالى، والرابع بتاريخ استحقاق متوسط الأجل مدته 36 شهرا.

ويختص الإصدار بحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات من الشركات الثلاثة.

وتتضمن تلك المستحقات، أقساط أجهز الكترونية ومنزلية متنوعة إضافة إلى قروض سيارات وقروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ويغطى هذا الإصدار من السندات عقود 124 ألف عميل لدى الشركات الثلاثة مدعومة بأكثر من 800 ألف مستند متنوع ما بين وصلات أمانة ،وشيكات، وكمبيالات.