تعرف على أهمية ومكوانات جدول الحياة الاكتواري وتطوره فى بريطانيا والولايات المتحدة

ومكونات جدول تأمينات الحياة هى فئة عمرية محددة وعدد الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة حتى سن ، و عدد الأشخاص المتوفيين بين الفئة العمرية.

بدأ ظهور جدول الحياة الاكتوارى فى المملكة المتحدة حين ظهرت جداول عدة أولها المجموعة التى ظهرت عام 1869 وأطلق عليها جداول الخبراء الاكتواريين، ومجموعة جداول رؤساء التأمين التى أنشئت على أساس خبرة ثلاثين سنة من عام 1863 إلى عام 1893، ومجموعة جداول خبراء التأمين عن أصحاب دفعات المعاش والتى نشرت عام 1924،ومجموعة جداول التأمين على أصحاب المعاش الحكوميين والتى أُنشئت على أساس الخبرة بين عامي 1900و 1920، وأخيراً الجدول الذي أنشئ على أساس الخبرة بين عامي 1924 و 1929 والذى نشر عام 1934.

تاريخ جدول الحياة فى الولايات المتحدة

وأشار الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الالكترونية أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت ظهور عدة جداول حياة تعتمد على خبرة شركات التأمين الأمريكية أولها جدول الخبرة الأمريكية وظهر عام 1867 ، والجدول الأمريكى الذي أنشئ على أساس خبرة المدة من عام 1844 إلى عام 1874 ، والجدول الأمريكى للرجال والمكون على أساس خبرة من عام 1900إلى عام 1915 والذي ظهر عام 1918، والجدول الموحد العادى لعام 1941 ، وجدول أصحاب المعاشات للذكور لعام 1949، وجدول التأمين الموحد العادى لعام 1958، وأخيراً جدول التأمين الموحد العادى لعام 1968 والذي يطلق عليه .1968 CSO

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وتبرز أهمية جداول الحياة الاكتوارية حيث تعتمد هذه الجداول على أسس فنية فى الحسابات الاكتوارية و تتضح أهميتها كأداة فى حسابات تكلفة التأمين على الحياة فيما يلى المساهمة فى إنجاز وإتمام عملية الاكتتاب وإعادة التأمين على أساس دقيق، تحقيق العدالة فى حساب أقساط التأمين على الحياة بين قسط التأمين والخطر .

وذك بجانب حساب الاحتياطى الحسابى للوثائق المختلفة التى تصدرها شركات التأمين على أسس سليمة، إمكانية تحديد تكلفة تأمين المعاش الشامل بطريق علمى وليس بطريق تحكمى ، وفى ذلك عدالة التوزيع لعبء التأمين على الجيل الحاضر و الأجيال القادمة، إمكانية حساب تكلفة تأمين المعاش الشامل لكل جنس على حده، حيث أن الهيكل السكانى للذكور يختلف عن الهيكل السكانى للإناث.

أهمية جداول الحياة الاكتوارية

ومن أهمية جداول الحياة الاكتوارية أيضا إمكانية تحديد الإحتياط للمستقبل بتكوين إحتياطى لتأمين سن المعاش الشامل فى السنوات القادمة ، حيث أنه من المتوقع زيادة نسبة كبار السن فى المستقبل إلى مجموع السكان ، إمكانية التوسع فى تطبيق التأمين الصحى بحيث يصبح تأميناً شاملاً لجميع أفراد المجتمع ، وفى إطار يضمن استمرار تطبيقه ، وذلك عند حساب تكلفة التأمين الصحى من خلال الجدول الإكتوارى، تقدم نتائج أكثر استقراراً وأكثر قدرة على التنبؤ بمعدلات الوفاة مما يؤدى إلى الاستقرار فى نظام التأمين.

كما تظهر أيضاً أهمية جداول الحياة الاكتوارية فى أن الأساليب الأخرى مثل تحليل كل من الانحدار Regression Analysis والسلاسل الزمنية Time seriesوالتوزيعات الاحتمالية Probability distribution لا تعطى تقديرات جيدة بحيث تؤدى إلى استقرار نظام التأمين لهذا الفرع ،كما أن تلك الأساليب لاتصلح على المدى الطويل للتنبؤ بمعدلات الوفاة إجمالاً بما يكفل دقة النتائج ، خاصة عند مقارنة معدلات الوفاة المتوقعة بمعدلات الوفاة الفعلية ، بينما تقدم الجداول الاكتوارية نتائج أكثر استقرارا و أكثر قدرة على التنبؤ بمعدلات الوفاة مما يؤدى إلى الاستقرار فى نظام التأمين.

ومكونات جدول تأمينات الحياة هى فئة عمرية محددة وعدد الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة حتى سن ، و عدد الأشخاص المتوفيين بين الفئة العمرية بجانب احتمال أن شخصًا ما يبلغ من العمر x بالضبط سيموت قبل بلوغه واحتمال أن شخصًا ما يبلغ من العمرx بالضبط سوف يعيش حتى العمر، فضلا عن عدد الأشخاص الباقيين على قيد الحياة بين العمر x و العمر، وعدد الأشخاص الذين أعمارهم x سنة وأكثر، وتوقع العمر عند سن ومعدل الوفاة فى مجموعة مابين الفئة العمرية.

عملية حساب الأقساط

تعتمد عملية حساب الأقساط للأنواع المختلفة لعقود تأمينات الحياة على ثلاثة عناصر هى احتمال الحياة أو الوفاة لشخص ما خلال فترة معينة عند سن معين، معدل الفائدة الفنى Interest Rateالذي يمكن لشركة التأمين التأكد من إستثمار الأموال المتجمعة لديها على أساسه، التحميلات Loadings التى تضيفها شركة التأمين لتغطية العمولات المدفوعة للمنتجين والمصروفات الإدارية والعمومية بالإضافة إلى الأرباح التى توزع على المساهمين، بالتالي يشكل جدول الحياة الأساس الذى يعتمد عليه قسط الخطر Risk Premium ثم يتم أخذ معدلات الفائدة والتحميلات فى الاعتبار لحساب القسط التجارى Gross Premium .