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تعرف على أنواع وثائق تأمينات الطيران والتغطيات التى توفرها للعملاء

وتشمل وثائق تأمينات الطيران أيضا وثائق التأمين التي تضمن الحماية التأمينية الكاملة للناقل الجوي ومن أمثلتها وثائق التأمين التي تغطي الخسائر الكلية فقط.
الشاذلي جمعة 11:58 م, الأثنين, 15 فبراير 21 11:58 م, الأثنين, 15 فبراير 21

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تتضمن وثائق تأمينات الطيران بوجه عام وثائق تأمين أجسام/هياكل الطائرات المعدنية من الأخطار التي تتعرض لها.

ووثائق تأمين المسئوليات المدنية في الطيران المدني وهي تنقسم إلى وثائق تأمين مسئولية الناقل الجوي تجاه الركاب والحقائب والأمتعة، ووثائق تأمين مسئولية الناقل الجوي تجاه الطرف الثالث المضرور جسمانيا أو ماديا، ووثائق تأمين المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن الطرود والبضائع والجرائد.

وتتضمن كذلك وثائق تأمين مسئولية مدنية متنوعة سواء للناقل الجوي أو للغير، بجانب وثائق تأمين عدم التزام المشتري بالحصول على الطائرة المتعاقد عليها من المنتج، وهذا النوع من التأمين يتعاقد عليه المنتج لحمايته من خطر وجود عوائق أو صعوبات تمنع المشتري المتعاقد من إتمام عملية الشراء.

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وثائق تأمينات الطيران تحمل الناقل الجوى

وتشمل وثائق تأمينات الطيران أيضا وثائق التأمين التي تضمن الحماية التأمينية الكاملة للناقل الجوي ومن أمثلتها وثائق التأمين التي تغطي الخسائر الكلية فقط، ووثائق التأمين التي تغطي الخسائر المحدودة وذلك لضمان وحماية حدود السماح، ووثائق التأمين عن الخسائر غير المباشرة كفقدان الدخل، وأيضا وثائق التأمين التي تغطي الشرائح العالية من المسئولية المدنية بأنواعها المختلفة.

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وبالنسبة لوثائق التأمين التي تهدف لتخفيض أقساط تأمين الطيران فهى تضم وثائق تأمين تغطي عدم الحصول على خصم عدم المطالبة بالتأمين، ووثائق تأمين تفضيلية (ذات الأولوية الخاصة للخسائر المغطاة)، وكذلك وثائق التأمين التي تغطي في أغراض غير عادية وتزيد من درجة الخطورة وثائق تأمين استخدام الطيران المدني في احتفالات الطيران العالمية، ووثائق تأمين استخدم الطائرات في تدريب الطيارين الجدد، ووثائق تأمين استخدام الطائرات المدنية في الأغراض العسكرية.

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زيادة فى الأقساط بعد 11 سبتمبر

وكشفت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين في الربع الأول من عام 2002، أبلغ أحد الوسطاء البارزين في السوق عن ارتفاع في متوسط أقساط التأمين ليصل الى 46٪ في التجديدات التي تمت بعد 11 سبتمبر وتوقع ان تتراوح أقساط الطيران بين 4-5 مليار دولار أمريكي لعام 2002، لم تستمر أقساط التأمين المرتفعة التي تم الإبلاغ عنها في أعقاب صدمة 11 سبتمبر لفترة طويلة حيث حققت أقساط تأمين الطيران في عام 2003 حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي.

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بقلم الشاذلي جمعة

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