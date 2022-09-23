تعرف على أنظمة طرح الأراضي الصناعية وأسعارها في المحافظات

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الإنتاج، موضحا القرار كافة أنظمة طرح الأراضي الصناعية وأسعارها في عددها رقم 38 «تابع» الصادر يوم 22 سبتمبر لسنة 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تولي اللجنة المشكلة موجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2067 لسنة 2022، وبشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج.

وتنشر المال ابرز انظمة طرح الاراضي الصناعية وأسعارها في المحافظات بالتقرير التالي.

وقررت اللجنة الاعلان عن أنظمة جديدة في طرح الاراضي في 83 منطقة ومدينة عبر نظامين وهما التمليك ويكون وفقا للاسعار الاسترشادية التى تم الاعلان عنها وفقا للقرار.

أسعار الاراضي وفقا للقرار

كما قررت اللجنة إتاحة الأراضي أيضًا بنظام حق الانتفاع، وتم تحديد سعر المتر في السنة وفقا لكل منطقة، والتى تختلف من محافظه لأخرى.

ووفقا للقرارات تم تثبيت سعر المتر في حق الانتفاع في الأعوام الأربع الأولى على أن يكون ثمن المتر ما يعادل 5% من قيمة سعر المتر للتمليك في نفس المنطقة، وتكون مدة حق الانتفاع بحد أقصى خمسون عاما تحدد عبر جهة الولاية.

في حالة تأخر المستثمر عن السداد يتم احتساب فوائد وحال تقاعسه عن السداد لمدة فترتين يسمح لجهة الولاية فسخ التعاقد.

كما يجوز للمستثمر التحول من نظام حق الانتفاع الى التمليك ، حال سداد ثمن الارص ومرور خمس اعوام والحصول على رخصه التشغيل والسجل الصناعي.