تعرف على أنظمة اورنج الجديدة‎

المال – خاص:
تنشر بوابة المال اليوم الخميس قائمة بأحدث أنظمة أورنج الجديدة بالسوق المصرية، وهى إيجل، ودولفين، وبارتنر، وفوكس، علما بأن الأخير لم تحدد تفاصيله بعد على الموقع الإلكترونى للشركة.
لنظام إيجل 100
الاشتراك الشهري (غير شامل الضريبة) 100
دقائق لأي شبكة في مصر أو خط أرضي 500 دقيقة لأى شبكة في مصر
*دقائق بلا حدود لاورنچ
موبايل إنترنت (جيجابايت) 4
الرسائل القصيرة *بلا حدود لأي شبكة في مصر
رسائل أثناء التجوال 100
قسيمة الخصم السنوية (جنيه) 260
يمكنك تحديد الحد الأقصى للفاتورة بمضاعفات ال25 جنيه بعد الاشتراك الشهري
استمتع بخدمة Data Multi SIM مجاناً حيث يمكنك استخدام باقة الإنترنت الخاصة بك على أكتر من جهاز في نفس الوقت عن طريق استخدام 4 شرائح تابعة كحد أقصى
استمتع بقسيمة شراء سنوية تستخدم في:
جميع فروع اورنچ
أكثر من 200 فرع لدى شركاء برنامج Special في مجالات الترفيه والسفر والموضة
يمكن للعميل الاستفادة من الخصم بعد 6 شهور من الاشتراك في الباقة
لا يمكن استخدام القسيمة في دفع الفواتير أو شراء كروت شحن
يحصل عملاء إيجل 300 وإيجل 500:
خدمة عملاء مخصصة “2,000”
خصومات في شركاء اورنچ
يمكنك إضافة 20 أرقام لخدمة بلوك مجاناً
سعر الدقيقة والرسالة والميجابايت خارج الباقة 19 قرش
الأسعار غير شاملة الضريبة
* سياسة الاستخدام العادل:
إيجل 100 إيجل 300 إيجل 500
دقائق بلا حدود بحد اقصى 2,000 دقيقة لأرقام اورنچ بحد اقصى 3,000 دقيقة لأي شبكة في مصر بحد اقصى 5,000 دقيقة لأي شبكة في مصر
رسائل بلا حدود لأي شبكة في مصر بحد اقصى 8,000 رسالة لـ250 عميل بحد اقصى 10,000 رسالة لـ250 عميل
بحد اقصى 12,000 لـ250 عميل
بارتنر
النظام پانثر 30
قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 30
دقائق اورنچ 200
موبايل إنترنت 800 ميجابايت
ميجابايتس إضافية لمواقع التواصل الاجتماعي 500 ميجابايت
ميجابايتس إضافية لمواقع الأغاني (Music Streaming) –
رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود
سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد
عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم
يمكنك استخدام دقائق اورنچ لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى:
الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 دقائق لاورنچ
في حالة وجود دقائق أو ميجابايتس متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة
يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش
يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة پانثر الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:
إلغاء خاصية استخدام الدقائق لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الدقائق لمكالمات اورنچ فقط
سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك “الرصيد المشحون لتجديد الباقة” في استخدامات أخرى
سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش
يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400
تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:
پانثر 30: 4,000 رسالة
النظام پانثر 45
قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 45
دقائق اورنچ 500
موبايل إنترنت 1.5 جيجابايت
ميجابايتس إضافية لمواقع التواصل الاجتماعي 500 ميجابايت
ميجابايتس إضافية لمواقع الأغاني (Music Streaming) 500 ميجابايت
رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود
سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد
عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم
يمكنك استخدام دقائق اورنچ لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى:
الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 دقائق لاورنچ
في حالة وجود دقائق أو ميجابايتس متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة
يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش
يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة پانثر الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:
إلغاء خاصية استخدام الدقائق لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الدقائق لمكالمات اورنچ فقط
سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك “الرصيد المشحون لتجديد الباقة” في استخدامات أخرى
سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش
يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400
تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:
پانثر 45: 5,000 رسالة
النظام پانثر 65
قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 65
دقائق اورنچ 800
موبايل إنترنت 2.5 جيجابايت
ميجابايتس إضافية لمواقع التواصل الاجتماعي 500 ميجابايت
ميجابايتس إضافية لمواقع الأغاني (Music Streaming) 500 ميجابايت
رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود
سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد
عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم
يمكنك استخدام دقائق اورنچ لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى:
الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 دقائق لاورنچ
في حالة وجود دقائق أو ميجابايتس متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة
يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش
يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة پانثر الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:
إلغاء خاصية استخدام الدقائق لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الدقائق لمكالمات اورنچ فقط
سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك “الرصيد المشحون لتجديد الباقة” في استخدامات أخرى
سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش
يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400
تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:
پانثر 65: 6,000 رسالة
لنظام دولفين 30
قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 30
وحدات (دقائق أو ميجابايتس) 800
دقائق للرقم المفضل 300
رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود
سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد
عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم
يمكنك استخدام دقائق الرقم المفضل للاتصال برقم اورنچ من اختيارك وتستطيع تجديده وتغييره شهرياً عن طريق الاتصال بـ400
يمكنك استخدام الوحدات لإجراء المكالمات وللدخول على الإنترنت
الدقيقة لاورنچ أو الميجابايت = وحدة
الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 وحدات
في حالة وجود وحدات متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة
يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش
يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة دولفين الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:
إلغاء خاصية استخدام الوحدات لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الوحدات لمكالمات اورنچ وللدخول على الإنترنت فقط
إلغاء خاصية استخدام الوحدات للدخول على الإنترنت واستخدامها لإجراء المكالمات فقط
سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك الرصيد المشحون لتجديد الباقة في استخدامات أخرى
سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش
يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400
تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:
دولفين 30: 4,000 رسالة
النظام دولفين 45
قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 45
وحدات (دقائق أو ميجابايتس) 1,500
دقائق للرقم المفضل 450
رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود
سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد
عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم
يمكنك استخدام دقائق الرقم المفضل للاتصال برقم اورنچ من اختيارك وتستطيع تجديده وتغييره شهرياً عن طريق الاتصال بـ400
يمكنك استخدام الوحدات لإجراء المكالمات وللدخول على الإنترنت
الدقيقة لاورنچ أو الميجابايت = وحدة
الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 وحدات
في حالة وجود وحدات متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة
يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش
يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة دولفين الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:
إلغاء خاصية استخدام الوحدات لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الوحدات لمكالمات اورنچ وللدخول على الإنترنت فقط
إلغاء خاصية استخدام الوحدات للدخول على الإنترنت واستخدامها لإجراء المكالمات فقط
سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك الرصيد المشحون لتجديد الباقة في استخدامات أخرى
سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش
يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400
تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:
دولفين 45: 5,000 رسالة
النظام دولفين 65
قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 65
وحدات (دقائق أو ميجابايتس) 2,500
دقائق للرقم المفضل 1,000
رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود
سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد
عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم
يمكنك استخدام دقائق الرقم المفضل للاتصال برقم اورنچ من اختيارك وتستطيع تجديده وتغييره شهرياً عن طريق الاتصال بـ400
يمكنك استخدام الوحدات لإجراء المكالمات وللدخول على الإنترنت
الدقيقة لاورنچ أو الميجابايت = وحدة
الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 وحدات
في حالة وجود وحدات متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة
يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش
يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة دولفين الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:
إلغاء خاصية استخدام الوحدات لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الوحدات لمكالمات اورنچ وللدخول على الإنترنت فقط
إلغاء خاصية استخدام الوحدات للدخول على الإنترنت واستخدامها لإجراء المكالمات فقط
سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك الرصيد المشحون لتجديد الباقة في استخدامات أخرى
سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش
يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400
تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:
دولفين 65: 6,000 رسالة