تعرف على أنظمة اورنج الجديدة‎

المال - خاص:تنشر بوابة المال اليوم الخميس قائمة بأحدث أنظمة أورنج الجديدة بالسوق المصرية، وهى إيجل، ودولفين، وبارتنر، وفوكس، علما بأن الأخير لم تحدد تفاصيله بعد على الموقع الإلكترونى للشركة.لنظام إيجل 100 الاشتراك الشهري (غير شامل الضريبة) 100 دقائق لأي شبكة في مصر أو خط أرضي 500 دقيقة لأى شبكة

المال – خاص:

تنشر بوابة المال اليوم الخميس قائمة بأحدث أنظمة أورنج الجديدة بالسوق المصرية، وهى إيجل، ودولفين، وبارتنر، وفوكس، علما بأن الأخير لم تحدد تفاصيله بعد على الموقع الإلكترونى للشركة.

لنظام إيجل 100

الاشتراك الشهري (غير شامل الضريبة) 100

دقائق لأي شبكة في مصر أو خط أرضي 500 دقيقة لأى شبكة في مصر

*دقائق بلا حدود لاورنچ

موبايل إنترنت (جيجابايت) 4

الرسائل القصيرة *بلا حدود لأي شبكة في مصر

رسائل أثناء التجوال 100

قسيمة الخصم السنوية (جنيه) 260

يمكنك تحديد الحد الأقصى للفاتورة بمضاعفات ال25 جنيه بعد الاشتراك الشهري

استمتع بخدمة Data Multi SIM مجاناً حيث يمكنك استخدام باقة الإنترنت الخاصة بك على أكتر من جهاز في نفس الوقت عن طريق استخدام 4 شرائح تابعة كحد أقصى

استمتع بقسيمة شراء سنوية تستخدم في:

جميع فروع اورنچ

أكثر من 200 فرع لدى شركاء برنامج Special في مجالات الترفيه والسفر والموضة

يمكن للعميل الاستفادة من الخصم بعد 6 شهور من الاشتراك في الباقة

لا يمكن استخدام القسيمة في دفع الفواتير أو شراء كروت شحن

يحصل عملاء إيجل 300 وإيجل 500:

خدمة عملاء مخصصة “2,000”

خصومات في شركاء اورنچ

يمكنك إضافة 20 أرقام لخدمة بلوك مجاناً

سعر الدقيقة والرسالة والميجابايت خارج الباقة 19 قرش

الأسعار غير شاملة الضريبة

* سياسة الاستخدام العادل:

إيجل 100 إيجل 300 إيجل 500

دقائق بلا حدود بحد اقصى 2,000 دقيقة لأرقام اورنچ بحد اقصى 3,000 دقيقة لأي شبكة في مصر بحد اقصى 5,000 دقيقة لأي شبكة في مصر

رسائل بلا حدود لأي شبكة في مصر بحد اقصى 8,000 رسالة لـ250 عميل بحد اقصى 10,000 رسالة لـ250 عميل

بحد اقصى 12,000 لـ250 عميل

بارتنر



النظام پانثر 30

قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 30

دقائق اورنچ 200

موبايل إنترنت 800 ميجابايت

ميجابايتس إضافية لمواقع التواصل الاجتماعي 500 ميجابايت

ميجابايتس إضافية لمواقع الأغاني (Music Streaming) –

رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود

سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد

عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم

يمكنك استخدام دقائق اورنچ لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى:

الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 دقائق لاورنچ

في حالة وجود دقائق أو ميجابايتس متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة

يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش

يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة پانثر الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:

إلغاء خاصية استخدام الدقائق لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الدقائق لمكالمات اورنچ فقط

سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك “الرصيد المشحون لتجديد الباقة” في استخدامات أخرى

سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش

يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400

تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:

پانثر 30: 4,000 رسالة

النظام پانثر 45

قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 45

دقائق اورنچ 500

موبايل إنترنت 1.5 جيجابايت

ميجابايتس إضافية لمواقع التواصل الاجتماعي 500 ميجابايت

ميجابايتس إضافية لمواقع الأغاني (Music Streaming) 500 ميجابايت

رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود

سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد

عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم

يمكنك استخدام دقائق اورنچ لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى:

الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 دقائق لاورنچ

في حالة وجود دقائق أو ميجابايتس متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة

يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش

يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة پانثر الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:

إلغاء خاصية استخدام الدقائق لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الدقائق لمكالمات اورنچ فقط

سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك “الرصيد المشحون لتجديد الباقة” في استخدامات أخرى

سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش

يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400

تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:

پانثر 45: 5,000 رسالة

النظام پانثر 65

قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 65

دقائق اورنچ 800

موبايل إنترنت 2.5 جيجابايت

ميجابايتس إضافية لمواقع التواصل الاجتماعي 500 ميجابايت

ميجابايتس إضافية لمواقع الأغاني (Music Streaming) 500 ميجابايت

رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود

سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد

عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم

يمكنك استخدام دقائق اورنچ لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى:

الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 دقائق لاورنچ

في حالة وجود دقائق أو ميجابايتس متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة

يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش

يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة پانثر الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:

إلغاء خاصية استخدام الدقائق لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الدقائق لمكالمات اورنچ فقط

سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك “الرصيد المشحون لتجديد الباقة” في استخدامات أخرى

سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش

يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400

تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:

پانثر 65: 6,000 رسالة

لنظام دولفين 30

قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 30

وحدات (دقائق أو ميجابايتس) 800

دقائق للرقم المفضل 300

رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود

سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد

عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم

يمكنك استخدام دقائق الرقم المفضل للاتصال برقم اورنچ من اختيارك وتستطيع تجديده وتغييره شهرياً عن طريق الاتصال بـ400

يمكنك استخدام الوحدات لإجراء المكالمات وللدخول على الإنترنت

الدقيقة لاورنچ أو الميجابايت = وحدة

الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 وحدات

في حالة وجود وحدات متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة

يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش

يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة دولفين الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:

إلغاء خاصية استخدام الوحدات لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الوحدات لمكالمات اورنچ وللدخول على الإنترنت فقط

إلغاء خاصية استخدام الوحدات للدخول على الإنترنت واستخدامها لإجراء المكالمات فقط

سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك الرصيد المشحون لتجديد الباقة في استخدامات أخرى

سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش

يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400

تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:

دولفين 30: 4,000 رسالة

النظام دولفين 45

قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 45

وحدات (دقائق أو ميجابايتس) 1,500

دقائق للرقم المفضل 450

رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود

سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد

عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم

يمكنك استخدام دقائق الرقم المفضل للاتصال برقم اورنچ من اختيارك وتستطيع تجديده وتغييره شهرياً عن طريق الاتصال بـ400

يمكنك استخدام الوحدات لإجراء المكالمات وللدخول على الإنترنت

الدقيقة لاورنچ أو الميجابايت = وحدة

الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 وحدات

في حالة وجود وحدات متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة

يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش

يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة دولفين الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:

إلغاء خاصية استخدام الوحدات لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الوحدات لمكالمات اورنچ وللدخول على الإنترنت فقط

إلغاء خاصية استخدام الوحدات للدخول على الإنترنت واستخدامها لإجراء المكالمات فقط

سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك الرصيد المشحون لتجديد الباقة في استخدامات أخرى

سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش

يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400

تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:

دولفين 45: 5,000 رسالة

النظام دولفين 65

قيمة الباقة الشهرية شاملة الضريبة (جنيه) 65

وحدات (دقائق أو ميجابايتس) 2,500

دقائق للرقم المفضل 1,000

رسائل لأي شبكة في مصر بلا حدود

سعر الباقة شامل الضريبة حيث يتم خصم المبلغ المذكور فقط شهرياً من الرصيد

عند نفاذ الباقة يمكنك الاشتراك في باقة إضافية بـ10 جنية لتحصل على 400 وحدة يمكنك استخدامها كدقائق وميجابايتس، الوحدات صالحة لمدة 30 يوم

يمكنك استخدام دقائق الرقم المفضل للاتصال برقم اورنچ من اختيارك وتستطيع تجديده وتغييره شهرياً عن طريق الاتصال بـ400

يمكنك استخدام الوحدات لإجراء المكالمات وللدخول على الإنترنت

الدقيقة لاورنچ أو الميجابايت = وحدة

الدقيقة للشبكات الأخرى = 5 وحدات

في حالة وجود وحدات متبقية في نهاية الشهر يتم ترحيلها للشهر التالي، للاستفادة من هذه الخاصية يجب سداد قيمة الرسوم الشهرية في يوم انتهاء صلاحية الباقة السابقة

يمكنك معرفة رصيدك وميعاد انتهاء صلاحية الباقة عن طريق الاتصال بـ#100# مقابل 4 قروش

يمكنك التحكم بكل حرية في نظامك والاستفادة من مميزات باقة دولفين الجديدة عن طريق الاتصال بـ #100#:

إلغاء خاصية استخدام الوحدات لإجراء مكالمات للشبكات الأخرى وبالتالي تستخدم الوحدات لمكالمات اورنچ وللدخول على الإنترنت فقط

إلغاء خاصية استخدام الوحدات للدخول على الإنترنت واستخدامها لإجراء المكالمات فقط

سداد الاشتراك الشهري مسبقاً لتجنب استهلاك الرصيد المشحون لتجديد الباقة في استخدامات أخرى

سعر الدقيقة والميجابايت عقب الانتهاء من الباقة 19 قرش

يمكن لعملاء الكارت وكنترول الحاليين التحويل عن طريق الاتصال بـ400

تطبق سياسة الاستخدام العادل على الرسائل وتستخدم هذه الرسائل لعدد محدد من الأرقام وهو 250 رقم، الحد الأقصى لعدد الرسائل لكل باقة:

دولفين 65: 6,000 رسالة