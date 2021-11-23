تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري الأسبوع الماضى

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 16 من إصدار: “الزراعة في كل مصر” ، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٦ الى ٢٢ نوفمبر الجاري.

وأشار الملخص إلى انتهاء مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة من زراعة 5 حقول إرشادية بمحصول الشعير ، ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول الشعير، بمركز أطفيح، كذلك أعلنت المديرية إزالة عدد 165 حالة تعد على الأراضي الزراعية، كما تم المرور على الحقل الإرشادي لمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة ضبط 1050 كجم مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

وخلال هذا الأسبوع اجتمع مدير مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ومديرو الإدارات لضبط عمليات صرف الأسمدة الموسم الشتوي، فضلا عن متابعة مستجدات منظومة كارت الفلاح الذكي، كذلك تم عقد ندوة إرشادية حول أهمية نظم الري الحديث،.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية، كذلك تم المرور على (2325) فدانا من مساحات الخضر والفاكهة لمتابعة ذبابة الفاكهة والحشرة القشرية والأمراض الفطرية بالخضر، كما تم عقد عدد (35) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الألبان.

كما عُقد بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، ورشة عمل لمسئولي كارت الفلاح، لمتابعة مستجدات المنظومة، كذلك تم تنفيذ يوم حقلي لمحصول بنجر السكر في قرية العراقى بمركز أبو حماد، لنقل التوصيات الزراعية الفنية للمزارعين.

أيضا شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية حملات تفتيشية لضبط أسواق اللحوم والأسماك بمدن المحافظة واسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 183 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم تحرير 14 محضر مخالفة وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية قافلة بيطرية علاجية مجانية بناحية المحلاوي بمركز الجمالية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودعم صغار المربيين بها.

وأعلنت مديرية الزراعة بالنوبارية استمرارها في التصدي للتعديات على الاراضي الزراعية، حيث تمت الإزالة الفورية لمساحه 250 مترا بقريه سنفا بمنطقة شمال التحرير، كما شنت مديرية الطب البيطري بالاسكندرية حملة على الأسواق والمنشآت العامة ومحلات بيع اللحوم، حيث تم ضبط مخالفات تقدر بكميه 2 طن و507 كجم، منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر ولحوم ذبيح خارج المجازر.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد زراعة أول الحقول الإرشادية لمحصول الشعير بمنطقة الاستصلاح، ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول الشعير، كما تم أيضا زراعة 4 حقول إرشادية بمنطقة قبلي ناصر بمركز الضواحي وزراعة عدد ٢ حقل إرشادي بمنطقة الاستصلاح لمحصول القمح، ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بزراعة محصول القمح.

كما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنطاق المحافظة، فضلا عن متابعة عمليات صرف الأسمدة، كذلك المرور على كافة الزراعات لمتابعة مدى تأثرها بالتقلبات المناخية، وتمكنت مديرية الطب البيطري، من ضبط 2طن و 400كجم من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها الى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم نحو المخالفين.

وتفقد أيضا هذا الأسبوع مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، زراعات القمح والزراعات الشتوية بمركز إطسا، كما تم عقد ندوة إرشادية حول التكثيف المحصولي للبصل المحمل على القطن، كما تم عقد اجتماع مع مسئولي النحل والنحالين والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني وذلك لتطوير تربية النحل بالمحافظة.

كما أعلنت مديرية الطب البيطري انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين لتحصين الماشية “الجاموس، والأبقار، والأغنام، والماعز”، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الماشية، حيث تستعدت الحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد التحصين.

كما تواصل مديرية الزراعة بجنوب سيناء توزيع التقاوي علي مساحة ٨٣ فدانا تم زراعتها بالإقماح المجانية صنف ١٧١ والممولة من مركز بحوث الصحراء، كما تم تنفيذ الندوة الإرشادية الثالثة للقمح، كما تم عقد دورة تدريبية للسيدات البدويات علي الزراعات المحمية من الزراعة الي الجني وذلك للمساهمة في تحسين دخولهن، بينما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد وبالتعاون مع المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، زيارة حقلية لمزرعة مصابة بسوسة النخيل الحمراء، حيث تم فحص النخيل المصاب ومعالجته من الإصابة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.