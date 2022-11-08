تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري من 1 إلى 7 نوفمبر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، تقريرا يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 492 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك تم الانتهاء من تحصين 13 ألفا و736 رأس ماشية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن وطاعون المجترات الصغيرة، كما تم عقد 13 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار،

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الجمعيات الزراعية التابعة لمركز طوخ جمعيه كفر الحدادين الزراعية وجمعية السفاينة الزراعية، لمتابعة سير العمل، وتوافر الاسمدة والتقاوي، والتيسير على المزارعين، كما تم عقد مع إدارة الأراضي، للوقوف علي مستجدات تطوير الري وتحويل الري الي الري الحديث والموقف من تأهيل وتبطين الترع والمساقي والتنبيه علي عمل ندوات متكررة لحث الوعي للمزارعين على أهمية الري الحديث وفوائده وكذلك الاشتراك في جميع الندوات التي تخص محصول القمح والمشاركة الفعالة مع جميع الأقسام الأخرى .

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعاً مع مديري عموم المديرية ورؤساء الإدارات، لمتابعة سير العمل، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وموقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وموقف الأسمدة، والاستعداد لموسم زراعة القمح، كما تم تفقد عدد من الجمعيات الزراعية، والزمام المزروع، كذلك تم إزالة عدد (12) حالة تعد على الأراضي الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط أكثر من 12 طن لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، متابعة منظومة توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية، كما تم زراعة حقل إرشادي بمحصول الكتان، بمركز ديرب نجم، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، قافلة علاجية بيطرية مجانية بمركز الحسينية ضمن مبادرة تنمية قري الريف المصري (حياة كريمة)، كما تم شن 16 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 121 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط أكثر من 212 كجم لحوم وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 94 ألفا و543 رأس غنم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فضلا عن تنظيم 120 ندوة إرشادية و768 لقاء إرشاديا.

فيما كثفت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركزي كفر الدوار، الدلنجات.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة صرف تقاوى الزراعات الشتوية خاصة محصول القمح، كما تم متابعة حصاد وتوريد الارز، وزراعات الفول البلدي، والمرور على الجمعيات الزراعية.

كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، حملة مكبرة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط طن و176 کجم دجاج مجمد منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المرور على عدد من الجمعيات الزراعية، والزمام المنزرع، لمتابعة الزراعات القائمة، وموقف ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، فضلا عن توافر التقاوي والاسمدة، كما تم متابعة استعدادات موسم القمح.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، أعمال متابعة الجمعيات الزراعية، وتوافر التقاوي والاسمدة، بمركز اهناسيا، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا مبادرة ازرع لزراعة محصول القمح، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الزراعة والتحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية والتي تستهدف ثمانية محافظات لزراعة ١٥٠ الف فدان بمحصول القمح.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، تفقد الجمعيات الزراعية، بمركز أبنوب لمتابعة سير العمل، ومراجعة موقف الأسمدة وتوفير التقاوي للمزارعين.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية بمراكز المحافظة، ومواصلة أعمال لجان التقصي الوبائي بالاسواق، وتحصين الماشية، فضلا عن تنفيذ حملات إرشادية لتوعية المربين.

كذلك نفذت مديرية الزراعة بجنوب سيناء حملة مكافحة القوارض بمدينة شرم الشيخ، ضمن الاستعداد لمؤتمر المناخ، كما تم إحلال وتجديد وحدة رفع المياه كاملة بالحقل الإرشادي بمدينة طور سيناء وتم تركيب طلمبة جديدة، استعدادا لزراعته.

كما تم جمع محصول الفلفل من صوب مزرعة التسمين، وفتح البيع للدواجن الحية بمزرعة الدواجن بمدينة نويبع بعدد ٥ آلاف دجاجة ، كما قامت مديرية الزراعة بالمرور علي جميع الزراعات والمسطحات الخضراء بمدينة شرم الشيخ استعداد لـ Cop27، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان ندوة إرشادية حول تحديث الري، كما تم عقد ندوة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية التعامل مع القطط والكلاب.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لغلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.