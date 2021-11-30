تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري من 23 إلى 29 نوفمبر (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 17 من إصدار: “الزراعة في كل مصر” بالإنفوجراف يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبرالجاري.

وأشار الحصاد الأسبوعي، إلى أنه تم تشكيل لجان بمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة للمرور على كافة المراكز، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة للمزارعين، كما شنت مديرية الطب البيطري حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 أطنان 850 كجم دواجن ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة توعوية بمركز شبين القناطر، لتوعية المزارعين بأهمية منظومة تحديث الري، والفوائد التي تعود على المزارعين، كما تم عقد ندوة خول الأخطاء الشائعة ف استخدام المبيدات، فضلا عن عقد اجتماع موسع لمديري الإدارات الزراعية والتعاونية لضبط عمليات صرف الأسمدة.

كما كثفت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية حملاتها للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات، حيث تم التحفظ على 1800 طن من المخصبات الزراعية المستوردة لحين الحصول على الإفراج النهائي للشحنات، وتم ضبط 68 عبوة من المبيدات والتي تعرض للبيع في إطار غير قانوني، كما تمت الإزالة الفورية لعدد 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة (16 قيراطا و7 أسهم.

كذلك تم عقد عدد 36 ندوة ارشادية بجميع مراكز المنوفية، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الألبان.

كذلك تابعت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية حركة الأسمدة بالإدارات الزراعية التابعة، وحل مشاكل المزارعين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، عددا من القوافل البيطرية المجانية بالقري الأكثر احتياجا على مستوي مراكز المحافظة لتقديم العلاج والكشف بالمجان والفحص التناسلي للماشية.

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية منظومة توزيع الأسمدة وذلك بالمرور علي عدد الجمعيات الزراعية، ومراجعة رصيد الأسمدة ومدي توفر الأسمدة بها، كما انتهت مديرية الطب البيطري، من تحصين 58 ألفا و141 رأس ماشية وترقيم وتسجيل 1851 رأس ماشية.

كما تم تنفيذ زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية، حول أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وتم عقد 75 ندوة وجولة إرشادية لتعريف المربين بالمرض وأعراضه.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 725 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك تم تحصين 20111 رأسا ضد مرض الحمى القلاعية و20111 رأسا ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، برنامجا تدريبيا لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما تم المرور علي الحقول الإرشادية المزروعة بجمعية قبلي ناصر مركز الضواحي، كذلك تم تشكيل لجنة للمرور علي الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة.

كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، حملة للمرور على الزراعات الشتوية لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية، وتم المرور على الجمعيات الزراعية بنواحي المحافظة لمتابعة حركة الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية وتم التنبيه باتخاذ كافة الإجراءات حيال أي تعد على الأرض الزراعية والإزالة الفورية لها.

وشكلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم لجانا للمرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة منظومة كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة، كما أعلنت استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، سنورس، إطسا، ابشواى.

كما أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، برنامج الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف لتغذية الماشية وذلك بتوفير مفرمة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.

وأطلقت قافلة زراعية تنموية على المزارع والصوب الزراعية بمدينة نويبع، كذلك تم المرور على الزراعات الشتوية والصوب الزراعية بنويبع للوقوف علي المعوقات الإنتاجية وإيجاد حلول عملية لها علي الطبيعة، وتم تنفيذ الندوة الإرشادية الرابعة لمحصول القمح، كما تم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية إجراء عملية الحصاد الجزئي للمزرعة السمكية الإرشادية بنويبع.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.