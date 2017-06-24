اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على أنجح حملات شركات المحمول فى رمضان

فودافون الأعلي مشاهدة وتفاعلاإيمان حشيش:تنشر "المال"، اليوم السبت،  نتائج التقرير الذى أعدته شركة " imfnd " للأبحاث التسويقية، بشأن المقارنة بين حملات شركات المحمول الثلاث ( فودافون وأورنج واتصالات ) عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال شهر رمضان، من حيث التفاعل وعدد مرات المشاهدة على "فيس
24 يونيو، 2017 24 يونيو، 2017

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فودافون الأعلي مشاهدة وتفاعلا

إيمان حشيش:

تنشر “المال”، اليوم السبت،  نتائج التقرير الذى أعدته شركة ” imfnd ” للأبحاث التسويقية، بشأن المقارنة بين حملات شركات المحمول الثلاث ( فودافون وأورنج واتصالات ) عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال شهر رمضان، من حيث التفاعل وعدد مرات المشاهدة على “فيس بوك” و “يويتوب” ومعدل زيادة المعجبين بكل شركة علي مدار الشهر ونسبة التعليقات الإيجابية والسلبية لكل شركة.

أولا :  Vodafone

  عدد مشاهدة الإعلان على “فيس بوك” وصل إلى 42 مليون مشاهدة .
 عدد مشاهدة الإعلان على “يويتوب” 21مليون مشاهدة 
معدل زيادة المعجبين بالشركة علي مدار الشهر وصل إلي 322,656 
عدد التفاعل الكلي 1,600.00
نسبة التعليقات الإيجابية علي الحملة 97% 
نسبة التعليقات السلبية علي الحملة 3%

ثانيا :  Etisalat  

  عدد مشاهدة الإعلان على “فيس بوك” وصل إلى 30 مليون مشاهدة .
عدد مشاهدة الإعلان على “يويتوب” 12,300.000 مشاهدة

معدل زيادة المعجبين بالشركة علي مدار الشهر وصل إلي 143,343

عدد التفاعل الكلي 977,123
نسبة التعليقات الإيجابية علي الحملة 98% 
نسبة التعلبقات السلبية علي الحملة 2%

ثالثا : Orang

  عدد مشاهدة الإعلان على “فيس بوك ” وصل إلى 26مليون مشاهدة 

عدد مشاهدة الإعلان على “يويتوب” 22,500,00مشاهدة 

معدل زيادة المعجبين بالشركة علي مدار الشهر وصل إلي 74,412 

عدد التفاعل الكلي 524,187
نسبة التعليقات الإيجابية علي الحملة 96% 
نسبة التعليقات السلبية علي الحملة 4%

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