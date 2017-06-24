تعرف على أنجح حملات شركات المحمول فى رمضان

فودافون الأعلي مشاهدة وتفاعلا
إيمان حشيش:
تنشر “المال”، اليوم السبت، نتائج التقرير الذى أعدته شركة ” imfnd ” للأبحاث التسويقية، بشأن المقارنة بين حملات شركات المحمول الثلاث ( فودافون وأورنج واتصالات ) عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال شهر رمضان، من حيث التفاعل وعدد مرات المشاهدة على “فيس بوك” و “يويتوب” ومعدل زيادة المعجبين بكل شركة علي مدار الشهر ونسبة التعليقات الإيجابية والسلبية لكل شركة.
أولا : Vodafone
عدد مشاهدة الإعلان على “فيس بوك” وصل إلى 42 مليون مشاهدة .
عدد مشاهدة الإعلان على “يويتوب” 21مليون مشاهدة
معدل زيادة المعجبين بالشركة علي مدار الشهر وصل إلي 322,656
عدد التفاعل الكلي 1,600.00
نسبة التعليقات الإيجابية علي الحملة 97%
نسبة التعليقات السلبية علي الحملة 3%
ثانيا : Etisalat
عدد مشاهدة الإعلان على “فيس بوك” وصل إلى 30 مليون مشاهدة .
عدد مشاهدة الإعلان على “يويتوب” 12,300.000 مشاهدة
معدل زيادة المعجبين بالشركة علي مدار الشهر وصل إلي 143,343
عدد التفاعل الكلي 977,123
نسبة التعليقات الإيجابية علي الحملة 98%
نسبة التعلبقات السلبية علي الحملة 2%
ثالثا : Orang
عدد مشاهدة الإعلان على “فيس بوك ” وصل إلى 26مليون مشاهدة
عدد مشاهدة الإعلان على “يويتوب” 22,500,00مشاهدة
معدل زيادة المعجبين بالشركة علي مدار الشهر وصل إلي 74,412
عدد التفاعل الكلي 524,187
نسبة التعليقات الإيجابية علي الحملة 96%
نسبة التعليقات السلبية علي الحملة 4%