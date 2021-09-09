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تعرف على أماكن ومواعيد انقطاع المياه غدا بالقاهرة والجيزة

تصل فترة الانقطاع عن بعض المناطق لـ18 ساعة
أحمد صبحي 12:05 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 12:05 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم بالكامل )، وذلك اعتباراً من الساعة الـ12 منتصف ليل غد الجمعة الموافق 10- 09- 2021، وحتى الساعة الـ4صباح بعد غد السبت الموافق 11 – 09 – 2021، وذلك لمدة 4 ساعات، نظراً لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصه بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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على صعيد متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق:

( الزهراء – المنيب – القصبجي – أرض البحر – جسر الكنيسة – الكنيسة – شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته – العمرانية الغربية – الطالبية الهرم – الكوم الأخضر – شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتي المريوطية الهرم – مشعل – شارع زغلول – شارع اللبيني – نزلة السيسي – نزلة البطران – كفر المنفي – كفر الجبل).

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وأضاف بيان الشركة، عملية الانقطاع ستبدأ من الساعة الـ4  مساء غد الجمعة الموافق 10/9/2021، وحتى الساعة الـ10 صباح  بعد غد السبت الموافق 11 / 9 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل وتخفيض خط مياه قطر 1200مم  القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية والمتعارض مع أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر.

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وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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بقلم أحمد صبحي

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