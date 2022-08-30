تعرف على أماكن معرض أهلا مدارس 2022

يبحث العديد من المواطنين على مواقع البحث الشهيرة على الشبكة العنكبوتية على موعد وأماكن معرض أهلا مدارس 2022، والذي من المقرر أن يبدأ الأربعاء المقبل بالنسبة للمعرض الرئيسي المقام في أرض المعارض بمدينة نصر، وتحديدًا في صالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وبحسب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أكد في بيان الأسبوع الجاري أن افتتاح المعرض الرئيسي أهلا مدارس 2022 في أرض المعارض بمدينة نصر سيكون للجمهور من يوم 1 سبتمبر إلى 10 سبتمبر، والذي يقام على مساحه 6000 متر مربع وبمشاركة 199 ‏عارضا.

وأشار وزير التموين إلي أن معرض أهلا مدارس يشمل مستلزمات المدارس من أدوات كتابية، ومصنوعات جلدية من أحذية وشنط، وملابس جاهزة، وأجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته.

وأضاف المصيلحي أن غرفة الصناعات الغذائية ‏باتحاد الصناعات المصرية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، والمشغولات اليدوية، والبصريات، وعيادات الاسنان، ومعرض ذوى الهمم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن.

أماكن معرض أهلا مدارس 2022

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية إقامة 23 معرضا رئيسيا بالمحافظات، و119 معرضا ‏فرعيا وعدد 33 شادرا، بالإضافة إلى 27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة مشاركة في المعرض من خلال فروعها.

وأعلنت 8 غرف تجارية عن أماكن إقامة معرض أهلا مدارس 2022 في المحافظات التابعة لها وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، أسوان، الفيوم، المنيا، شمال سيناء.

القاهرة: أرض المعارض في مدينة نصر

الجيزة: شارع فيصل الرئيسي

القليوبية: المؤسسة شبرا الخيمة

الدقهلية: شارع قناة السويس بمدينة المنصورة

أسوان: منطقة أرض المعارض وسط مدينة أسوان

الفيوم: منطقة الحواتم وبجوار نادي الشبان المسلمين وبجوار قصر الثقافة

المنيا: شارع كورنيش البحر مركز العدوة

شمال سيناء: ميدان الفالح العريش

وينطلق معرض أهلا مدارس 2022، بداية من الشهر المقبل الموافق 1 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 10 من ذات الشهر لعرض وطرح جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%.

أسعار مستلزمات المدارس في معرض أهلا مدارس 2022

كراسات وكشاكيل وأقلام بتخفيضات تصل إلى 30٪.

الأحذية بأسعار تتراوح من 175 جنيها إلى 195 جنيها.

الملابس بأسعار تتراوح ما بين 20 جنيها إلى 50 جنيها.