تعرف على أماكن معارض اهلا رمضان 2022 في 10 محافظات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم في اقامة معارض اهلا رمضان 2022 ، من خلال طرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية ، لضبط الاسواق وتخفيف عبء ارتفاع الاسعار على المستهلكين نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية .

ومن المقرر أن يتم اقامة المعرض الرئيسي في قاعة المؤتمرات بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر في 24 مارس الجاري ، والذي يستمر حتي نهاية ابريل ، كما تستمر فعاليات المعرض في المحافظات حتي نهاية شهر رمضان المبارك .

ويتم اقامة معارض اهلا رمضان بداية من اليوم في محافظة القاهرة في مناطق شارع جسر البحر الساحل بشبرا، وحلوان، وشارع سلاح المهندسين، والمعصرة، والمرج ومؤسسة الزكاة.

محافظة الجيزة في مناطق الملك فيصل، وأرض اللواء بالعجوزة، والمنيب، وترعة المنصورية بالهرم.

محافظة الإسكندرية في مناطق الازاريطة، والعطارين، والجمرك ، والمنشية.

محافظة الشرقية في الزقازيق، والإبراهمية، والحسينية، ومنيا القمح، وديرب نجم، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة.

محافظة بورسعيد في ارض الجبل ، وشارع الجلاء في بورفؤاد.

محافظة المنوفية في مسجد سيدى خميس بحى غرب بمدينة شبين الكوم.

محافظة القليوبية في بنها ،وحى غرب شبرا، وقليوب، وطوخ ، والقناطر الخيرية.

محافظة كفر الشيخ في الحامول، وبلطيم.

محافظة الفيوم أمام نادي الشبان المسلمين.

محافظة بني سويف في حديقة النصر، والفشن، والواسطى.