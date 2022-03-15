اقتصاد وأسواق

تعرف على أماكن معارض اهلا رمضان 2022 في 10 محافظات

باقي المحافظات تبدأ تباعا حتي نهاية شهر رمضان
محمد مجدي 10:30 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22 10:30 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم في اقامة معارض اهلا رمضان 2022 ، من خلال طرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية ، لضبط الاسواق وتخفيف عبء ارتفاع الاسعار على المستهلكين نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية .

ومن المقرر أن يتم اقامة المعرض الرئيسي في قاعة المؤتمرات بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر في 24 مارس الجاري ، والذي يستمر حتي نهاية ابريل ، كما تستمر فعاليات المعرض في المحافظات حتي نهاية شهر رمضان المبارك .

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ويتم اقامة معارض اهلا رمضان بداية من اليوم في محافظة القاهرة في مناطق شارع جسر البحر الساحل بشبرا، وحلوان، وشارع سلاح المهندسين، والمعصرة، والمرج ومؤسسة الزكاة.

محافظة الجيزة في مناطق الملك فيصل، وأرض اللواء بالعجوزة، والمنيب، وترعة المنصورية بالهرم.

محافظة الإسكندرية في مناطق الازاريطة، والعطارين، والجمرك ، والمنشية.

محافظة الشرقية في الزقازيق، والإبراهمية، والحسينية، ومنيا القمح، وديرب نجم، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة.

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محافظة بورسعيد في ارض الجبل ، وشارع الجلاء في بورفؤاد.

محافظة المنوفية في مسجد سيدى خميس بحى غرب بمدينة شبين الكوم.

محافظة القليوبية في بنها ،وحى غرب شبرا، وقليوب، وطوخ ، والقناطر الخيرية.

محافظة كفر الشيخ في الحامول، وبلطيم.

محافظة الفيوم أمام نادي الشبان المسلمين.

محافظة بني سويف في حديقة النصر، والفشن، والواسطى.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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