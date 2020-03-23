تعرف على أماكن طرح كمامات الإنتاج الحربى بالقاهرة والمحافظات

تطرح وزارة الإنتاج الحربى بمنافذها الـ 18 الموزعة على المحافظات المختلفة، غدا الماسك (3 إم) المعتمد عالمياً والمقاوم للفيروسات، مساهمة من الوزارة لدعم جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

ومن بين المنافذ 10 بالقاهرة والجيزة بمواقع “حلوان، الهرم، الزاوية الحمراء، رمسيس، التحرير، روكسى، جسر السويس، الهايكستب، شبرا المظلات، مصطفى كامل، الحرية، لوران”. منافذ بيع منتجات الإنتاج الحربى

كما تمتلك الإنتاج الحربي 8 أخرى بمدن “الإسكندرية، بنها، دمنهور، طنطا، العاشر من رمضان، رأس البر”.

وأعلن الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن إنشاء خط لإنتاج الماسك (3 إم) المعتمد عالمياً والمقاوم للفيروسات خلال 48 ساعة، بطاقة إنتاجية تبلغ (40 ألف ماسك/اليوم)، وجارٍ رفع الطاقة الإنتاجية خلال أيام إلى 100 ألف ماسك يومياً، مساهمة من الوزارة لدعم جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا .

وأشار فى مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى ما ستنتجه ثلاث من شركات الإنتاج الحربي (مصانع 18، 45، 81 الحربية) من مطهرات بأنواعها مثل الكحول الإيثيلي بتركيز 70% والمتوفر بسعر التكلفة بعبوات تبدأ من 175 مللي حتى 4 لتر (بطاقة إنتاجية تبلغ 10 طن/اليوم).

وأوضح أيضا أن الشركات التابعة ستنتج أيضل الجيل المعقم للأيدي، إلى جانب المطهرات العادية مثل الكلور والمطهر الطبي، بالإضافة إلى إنتاج الفورمالدهايد الذي يُستخدم في تطهير المزارع والأرضيات والأسطح (بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن/اليوم).

شركة المعصرة للصناعات الهندسية تنفذ خطة لإنتاج كحول بتركيز %70 وجل كحول إيثيلى معقم المطهر للأيدى والبيتادين بتركيز %7.5 و%10

وبدأت شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى)، تنفيذ خطة لإنتاج أنواع جديدة من مواد التطهير والتعقيم، وهى كحول بتركيز %70، وجل كحول إيثيلى معقم المطهر للأيدى، والبيتادين بتركيز %7.5 و%10، لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة من المطهرات لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن المهندس عبدالمنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة مصنع 45 الحربى فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة ستبدأ توزيع الإنتاج على المنشآت الحكومية أولاً، وسيتم طرح الفائض فى منافذ وزارة الإنتاج الحربى المنتشرة بجميع المحافظات.

عبدالمنعم هنداوى: إنتاج هذه المنظفات يمثل إسهام من الوزارة لمواجهة الارتفاع غير المُبرر فى أسعارها الذى شهدته الأسواق المصرية

وقال إن إنتاج هذه المنظفات يمثل إسهام من الوزارة لمواجهة الارتفاع غير المُبرر فى أسعارها الذى شهدته الأسواق المصرية مؤخراً، نتيجة لاستغلال البعض للخطر الصحى الذى يواجهه العالم الآن، كما يستهدف دعم جهود الدولة فى مواجهة الفيروس والقضاء عليه حفاظاً على حياة المواطنين.

ولفت هنداوى إلى أن الشركة تعاقدت بالفعل على خطوط الإنتاج، وستبدأ فى طرح المنتجات خلال أسبوعين، لمواجهة ارتفاع الطلب ونقص المعروض.

وأكد أن المنتجات ستكون آمنة وخالية من الميثانول، وسيتم تحديد أسعارها نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أنها ستكون مخفضة مقارنة بمثيلتها فى السوق المحلية.

وتنتج الشركة 10 أصناف من المنظفات الصناعية تحمل العلامة التجارية أكتيف برو، منها «ديتول وكلور وكلوركس ودونى» وبدأت الإنتاج الفعلى لهذا الخط قبل عام ونصف، بإجمالى طاقة إنتاجية تتراوح بين 20 و25 طن شهريًا لجميع الأصناف.

وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) متخصصة فى تصنيع 7 منتجات مدنية «عدادات الكهرباء، عدادات المياه، مهمات الرباط، محارق النفايات الخطرة، وأفران تصنيع الفخار، وأفران تفحيم الأخشاب، والمنظفات، وموفر المياه الذكى، والأثاث المعدنى».

وأنشئت الشركة عام 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان على مساحة 97 فدانًا، بغرض إنتاج الذخائر المتوسطة من 20 إلى 40 مم لتلبية احتياجات القوات المسلحة.