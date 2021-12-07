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تعرف على أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

خفيفة على القاهرة الكبرى
دعاء محمود 6:14 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 6:14 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدًا الأربعاء الذي يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وأجواءً باردة ليلًا.

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت الأرصاد، أن أماكن سقوط الأمطار غدًا تكون خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى.

وتسقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

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حالة الطقس غدا

تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، أجواء مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

ونوهت الأرصاد، إلى أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

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حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 20، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 19، والصغرى 13.

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أما شرم الشيخ فالعظمى 25، والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 16.

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بقلم دعاء محمود

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