تعرف على أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد.. رعدية على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد، والذي يشهد طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن أماكن سقوط الأمطار غدًا تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا (السلوم، مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد).

أماكن سقوط الأمطار

فيما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ).

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 28، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 20.

درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 22.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28، والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و 17 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمى، و 18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 34، والصغرى 17.