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تعرف على أماكن بيع العملات القديمة في مصر

من خلال عرضها بالأسواق الكبرى
فاطمة إمام 11:27 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 11:27 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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تقدم منصة «المال» الإلكترونية تقرير اماكن بيع العملات المصرية القديمة  بعدد من المحافظات الأشهر في بيع العملات القديمة من خلال عرضها بالأسواق الكبرى .

يمكن بيع العملات الورقية أو شرائها عبر مزادات أونلاين يتم الإعلان عنها بالمواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في النقود القديمة.

أماكن بيع العملات القديمة في الأسكندرية

تعد مدينة الإسكندرية الأشهرفي نشاط بيع العملات القديمة في الأسواق الشهيرة والكبرى ،حيث يتواجد عدد من الباعة الذين يحرصون على عرض العملات القديمة.

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ويتم التعامل معها على كونها «انتيكات» يتم الاستعانة في تزيين المحال، وتزداد قيمتها أكثر كلما كانت نادرة وفي بعض الأحيان يتم عقد مزادات على عملات قديمة نادرة.

شهر أماكن بيع العملات القديمة في الإسكندرية (- شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي شرق الإسكندرية، منطقة الساعة السيوف، منطقة الإبراهيمية ،  منطقة محطة الرمل،  منطقة محطة مصر،  منطقة المنشية ،  منطقة العطارين، سوق الجمعة غرب الإسكندرية، منطقة بحري على كورنيش الإسكندرية والشوارع المجاورة لها.

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وترتبط أماكن بيع العملات القديمة في الإسكندرية بأصحاب مهن محددة على رأسها أصحاب محلات الأنتيكات في وسط الإسكندرية وبالتحديد في مناطق الإسكندرية القديمة التراثية مثل «العطارين والمنشية والإبراهيمية ومحطة الرمل»

أماكن بيع العملات القديمة في القاهرة

توجد العديد من أماكن بيع العملات القديمة في القاهرة وهي (مزادات المعلن عنها في بعض المحال، بعض المحال بمنطقة وسط البلد، الأشخاص المتجولون في شوارع وسط البلد، ومنطقة خان الخليلي، شارع عماد الدين، وشارع الألفي.

 مواقع بيع وشراء العملات القديمة

كما يوجد الكثير من المواقع الإلكترونية التي تقدم بيع وشراء العملات القديمة، ومن أشهر تلك المواقع، ( موقع سوق العملات، موقع Souq سوق، موقع CGB NUMISMATICS PARIS، موقع NumisCorner.com)

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بقلم فاطمة إمام

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