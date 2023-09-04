تعرف على أماكن الأراضي المطروحة للمصريين في الخارج بمشروع «بيت الوطن»

شمل الإعلان الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الخاص بطرح أراضي لصالح المصريين العاملين بالخارج، عدد 14 مدينة جديدة تضم 2530 قطعة أراض ضمن المرحلة التاسعة لمشروع “بيت الوطن”، للمصريين في الخارج.

وقالت الوزارة، إن المدن التي شملها الطرح هي: “القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – السادات – 15 مايو – دمياط الجديدة – الشروق – العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة”.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد صرح صباح اليوم، بأنه سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج.

وأضاف بيان للوزارة، أن عملية الطرح تشمل 2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات.

واستكمل، فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح الجزار، أنه سيتم استقبال التحويلات بدءاً من غد الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

وأشار إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.