تعرف على أماكن اختبارات قدرات كليات الإعلام والأسئلة وشروط الاجتياز

تجرى اختبارات قدرات كليات الإعلام في الفترة من 8 حتى 20 أغسطس الجاري

تبدأ اختبارات قدرات كليات الإعلام للعام الجامعي 2020 – 2021 ، على مستوي الجمهورية اعتبارا من الغد وحتي 20 أغسطس الجاري.



كليات الإعلام التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات

وتضم كليات الإعلام التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات، كليات الإعلام في جامعات “القاهرة ، السويس ، جنوب الوادي ، بني سويف، المنوفية”.



أماكن اختبارات قدرات كليات الإعلام



كلية الإعلام جامعة القاهرة : لطلاب محافظات القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، مطروح، الدقهلية ، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ ، الغربية، البحيرة، الفيوم.

كلية الإعلام جامعة السويس : لطلاب محافظات السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، و شمال وجنوب سيناء.

كلية الإعلام جامعة بني سويف : لطلاب محافظات المنيا ، بني سويف، أسيوط.

كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي : لطلاب محافظات الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الاقصر، البحر الاحمر، وأسوان.

كلية الإعلام جامعة المنوفية : تم إضافتها مؤخرا إلى قائمة الكليات التي يتم عقد اختبارات القدرات بها على موقع التنسيق الإلكتروني، وسيتم عقد اختبارات القدرات بها في ضوء قواعد التوزيع الجغرافي.



أسئلة اختبارات كلية الإعلام

اختبار المعلومات العامة “معلومات في التخصص، معلومات عامة، لغة عربية ، لغة إنجليزي” 100 درجة”



55 سؤال اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة

45 سؤال صواب وخطأ لكل سؤال درجة واحدة

مدة الاختبار ساعة ونصف، ويتم التصحيح إلكترونيا

شرط النجاح الحصول على 70٪، من إجمالي درجات الاختبار للحصول على لائق.

مواعيد حجز اختبارات القدرات لكلية الإعلام



قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أالطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.

رابط التقدم لاختبارات القدرات لكلية الإعلام

● سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg



خطوات التسجيل في اختبارات قدرات كليات الإعلام:

● يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

● يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

● سيظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس – اسم الطالب – الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب “علمية – هندسية – أدبية”)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

● ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

● يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

● عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة ايصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

● تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

● تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

● يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج، خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.



● تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.



الأوراق المطلوبة لدخول اختبارات قدرات كليات الإعلام



1) – رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

2) – عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.