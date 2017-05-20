اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على أكثر 5 هواتف ذكية مبيعًا بالربع الأول‎

محمود جمالكشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية " استراتيجيى أناليتكيس "، عن أكثر 5 هواتف ذكية مبيعا حول العالم خلال الربع الأول من 2017.تصدر هاتف آيفون 7 القائمة بحجم مبيعات وصل إلى 21.5 مليون وحدة، تلاه الهاتف آيفون 7 بلس بـ 17.4 مليون وحدة، ثم الهاتف الصينى " OPPO R9 S " بـ 8.9 مليون
11:48 ص, السبت, 20 مايو 17 11:48 ص, السبت, 20 مايو 17

شارك الخبر مع أصدقائك

محمود جمال

كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية ” استراتيجيى أناليتكيس “، عن أكثر 5 هواتف ذكية مبيعا حول العالم خلال الربع الأول من 2017.

تصدر هاتف آيفون 7 القائمة بحجم مبيعات وصل إلى 21.5 مليون وحدة، تلاه الهاتف آيفون 7 بلس بـ 17.4 مليون وحدة، ثم الهاتف الصينى ” OPPO R9 S ” بـ 8.9 مليون وحدة.

فيما جاء هاتفا سامسونج جالاكسى J3 ، وj5 موديل 2016 فى المركزين الرابع والخامس بـ 6.1 ، و 5 ملايين وحدة على التوالى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً