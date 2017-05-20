تعرف على أكثر 5 هواتف ذكية مبيعًا بالربع الأول‎

محمود جمالكشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية " استراتيجيى أناليتكيس "، عن أكثر 5 هواتف ذكية مبيعا حول العالم خلال الربع الأول من 2017.تصدر هاتف آيفون 7 القائمة بحجم مبيعات وصل إلى 21.5 مليون وحدة، تلاه الهاتف آيفون 7 بلس بـ 17.4 مليون وحدة، ثم الهاتف الصينى " OPPO R9 S " بـ 8.9 مليون

محمود جمال كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية ” استراتيجيى أناليتكيس “، عن أكثر 5 هواتف ذكية مبيعا حول العالم خلال الربع الأول من 2017. تصدر هاتف آيفون 7 القائمة بحجم مبيعات وصل إلى 21.5 مليون وحدة، تلاه الهاتف آيفون 7 بلس بـ 17.4 مليون وحدة، ثم الهاتف الصينى ” OPPO R9 S ” بـ 8.9 مليون وحدة. فيما جاء هاتفا سامسونج جالاكسى J3 ، وj5 موديل 2016 فى المركزين الرابع والخامس بـ 6.1 ، و 5 ملايين وحدة على التوالى.