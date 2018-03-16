تعرف على أكثر 10 طرازات SUV مبيعًا

أحمد شوقي تعد السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV رهان الوكلاء لزيادة حصصهم السوقية والنجاة من شبح الركود الذي يخيم على القطاع منذ عدة سنوات. وتشهد السوق المحلية إقبالًا من العملاء على هذه الشريحة من السيارت نظرًا لتصميمها الرياضي في ظل…



أحمد شوقي

تعد السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV رهان الوكلاء لزيادة حصصهم السوقية والنجاة من شبح الركود الذي يخيم على القطاع منذ عدة سنوات. وتشهد السوق المحلية إقبالًا من العملاء على هذه الشريحة من السيارت نظرًا لتصميمها الرياضي في ظل قيام بعض الوكلاء بطرح سيارات رخيصة الثمن وتتمتع بتصميم قريب من السيارات الفاخرة.

وكانت رينو كادجار السيارة الأكثر جذبًا للعملاء خلال يناير 2018 حيث بلغت مبيعاتها 397 وحدة لتتبعها في المركز الثاني هيونداي توسان بواقع 342 سيارة ثم كيا سبورتاج بـ 190 سيارة.

ويوضح الجدول التالي قائمة أعلى 10 طرازات رياضية متعددة الاستخدامات SUV بقائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال يناير 2018.



الترتيب السيارة مبيعات يناير 2018 1 رينو كادجار 397 2 هيونداي توسان 342 3 كيا سبورتاج 190 4 نيسان قاشقاي 188 5 فورد كوجا 96 6 تويوتا برادو 85 7 تويوتا لاند كروزر 73 8 رينو كابتشر 66 9 جيب جراند شيروكي 54 10 شيري تيجو 48

إعداد: المال المصدر: أميك