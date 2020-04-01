تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

بعد تمكنها من بيع 2414 مركبة

تصدرت «تويوتا كورولا» قمة مبيعات السيارات الملاكي بعد تمكنها من بيع 2414 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت فيات تيبو في المرتبة الثانية في قائمة الطرازات الأكثر مبيعًا بعد أن حققت بيع 2280 سيارة، تبعتها «نيسان صني» في المركز الثالث بإجمالي بيع 2126 مركبة خلال تلك الفترة.

حلت «رينو لوجان» في المرتبة الرابعة بقائمة مبيعات سيارات الركوب بعد أن استطاعت بيع وتسليم 1555 وحدة، تلتها «كيا سبورتاج» في المركز الخامس التي بلغت مبيعاتها 1131 وحدة.

حصدت هيونداي النترا “HD” ذات النسخة المجمعة محليًا المرتبة السادسة بعد أن حققت بيع 1044 سيارة، تبعتها «أوبل استرا» في المركز السابعة بإجمالي بيع 1016 وحدة.

ظهرت «بي واي دي F3» في المرتبة الثامنة بقائمة مبيعات السيارات الملاكي بعد أن تمكنت من بيع 979 مركبة، تلتها «هيونداي توسان» في المركز التاسعة بواقع 973 سيارة.

تمركزت «ام جي ZS» في المرتبة العاشرة بقائمة سيارات الركوب “الملاكي” الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، بعد أن استطاعت بيع وتسليم 941 وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

بحسب «أميك» قفزت مبيعات سيارات الركوب سجلت بنسبة 105%، لتصل إلى 22.3 ألف مركبة خلال فبراير، مفارنة ببيع 10.8 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة أبرز السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال يناير وفبراير الماضيين: