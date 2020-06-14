تعرف على أكثر 10 دول عربية استيرادًا للحديد من مصر (جراف)

احتلت الممكلة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر استيرادًا للحديد خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل من العام الحالي، وذلك بقيمة 58.3 مليون دولار والتي تعادل حوالي 922.6 مليون جنيه في حين تراجعت بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت فيها 78.4 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار جنيه وذلك وفق التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.

السودان تحتل المرتبة الثانية بين الدول العربية

وأضاف المجلس في تقرير حصلت “المال” على نسخة منه أن السودان جاءت في المرتبة الثانية لأكثر الدول العربية استيرادًا للحديد من مصر خلال الفترة المذكورة من العام الحالي وذلك بقيمة 10.7 مليون دولار والتي تعادل حوالي 169.7 مليون جنيه في حين بلغت خلال نفس الفترة من 2019 قيمة 20.5 مليون دولار.

وجاءت في المرتبة الثالثة الأردن وذلك بقيمة 6.1 مليون دولار في حين سجلت في الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 9.4 مليون دولار بتراجع حوالي 41%.

وأشار المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن سوريا استوردت حديدا بقيمة 1.8 مليون جنيه والتي تعادل حوالي 28.8 مليون جنيه في حين سجلت الصادرات المصرية لسوريا خلال نفس الفترة من العام الماضي قيمة 9 ملايين دولار، وذلك بتراجع بلغ حوالي 82% .

الجراف التفاعلى يوضح أكبر 10 دول عربية استيرادًا للحديد من مصر خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من عامى 2019 و 2020: