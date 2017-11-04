اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على أكثر 10 تطبيقات مجانية بهواتف الآندرويد

سمية كمالتنشر بوابة المال اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية على هواتف " الآندرويد " عالميا خلال الأسبوع الماضى. الترتيب التطبيق 1
4 نوفمبر، 2017 4 نوفمبر، 2017

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سمية كمال

تنشر بوابة المال اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر 10 تطبيقات مجانية على هواتف ” الآندرويد ” عالميا خلال الأسبوع الماضى.

الترتيب

التطبيق

1

فيس بوك

2

Share it

3

ماسنجر

4

واتس اب

5

انستجرام

6

تروكولار

7

فيس بوك لايت

8

imo

9

سوند كلاود

10

olx

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