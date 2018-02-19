تعرف على أكثر خمس حلقات مثيرة للجدل لريهام سعيد

سلوى عثمان مذيعة مثيرة للجدل .. فمنذ ظهورها على الشاشة تلازمها الإنتقادات والمطالبات بمنع برنامجها لاسباب متنوعة .. كما أنها صاحبة الرصيد الأكبر فى الحملات الرافضة لظهورها على الشاشة واعتبارها لا تهتم كثيرا لأخلاقيات العمل الاعلامى .. ولا تلتفت لضحاياها…

سلوى عثمان

مذيعة مثيرة للجدل .. فمنذ ظهورها على الشاشة تلازمها الإنتقادات والمطالبات بمنع برنامجها لاسباب متنوعة .. كما أنها صاحبة الرصيد الأكبر فى الحملات الرافضة لظهورها على الشاشة واعتبارها لا تهتم كثيرا لأخلاقيات العمل الاعلامى .. ولا تلتفت لضحاياها الذين تستبيح أسرارهم دون إحساس بأى جرم

ريهام سعيد ظلت تقدم برنامجها ” صبايا الخير ” لسنوات عديدة على قناة ” النهار ” وكان للبرنامج حلقات عديدة مثيرة للجدل والرفض وكان آخرها حلقة “خطف الأطفال” التى قدمتها على الشاشة وأمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية اليوم ، بإشراف المستشار إبرهيم صالح المحامي العام الأول، بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك في القضية رقم 225 لسنة 2018 والمعروفة بـ “التحريض على خطف الأطفال” .

يوم 22 يناير 2018 قدمت سعيد فقرة ببرنامجا أعلنت فيها نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين إلى أهاليهم، وعرضت مداهمة الشرطة للقبض على 3 متهمين في الواقعة، اعترف أحدهم بفعلته بتحريض من “غرام” معدة البرنامج ــو التي حبست 15 يوما على ذمة التحقيقات ــ و انتهى الأمر بحبس ريهام سعيد نفسها بسبب هذه الحلقة، لتضيف لرصيدها الإعلامي الحبس إلى جانب إيقاف البرنامج .

** فتاة المول



ثاني أشهر الوقائع فى تاريخ ريهام سعيد هى الواقعة التى تسببت فى إيقاف البرنامج لشهور عديد وعرفت باسم ” فتاة المول ” ؛ ففي يوم 27 أكتوبر 2015 ، عرضت صور خاصة لسمية طارق ، صاحبة واقعة التحرش الشهيرة التى كانت قد قامت بصفع المتحرش على وجهه بأحد مولات القاهرة

وهذه الحادثة التقطتها كاميرات المول و انتشر المقطع بسرعة كبيرة في وسائل الاتصال الاجتماعي، و أصبحت قضية الفتاة قضية رأي عام و لجأت الفتاة إلى ريهام سعيد لتعرض قضيتها ، غير أنها قامت بنشر الصور دون استئذان الضيفة ، مما آثار غضب المعلنين وأيضا الإعلاميين و الحقوقيين الذين اتهموها بالتعدي على حقوق الإنسان وكذلك المفاهيم والقواعد المهنية للإعلام .

كما قابل الجنهور هذه الحادثة بثورة شديدة انتقلت على مواقع التواصل الاجتماعى بسرعة ، وتم إيقاف البرنامج لستة شهور تقريبا حتى عادت مرة آخرى على شاشة النهار one فى 2 مايو 2016 ، وعرض فترة طويلة مسجلا وليس على الهواء وبدون معلنين .

و كانت هناك حلقات آخري أثارت ضجة و حملات لإيقاف البرنامج، و خاصة الحلقة التي قدمتها عن ” اللاجئين السوريين بمخيمات لبنان ” وكانت هذه الحلقة تسبق حلقة “فتاة المول” بشهر تقريبا

كان محور الحلقة هو تقديم المساعدات للسوريين بأحد المخيمات اللبنانية ، وقامت بتصوريهم وهم يهرولون على عربات المساعدات ، معلنة أن هذا هو حال كل الشعوب التى تضيع بلادهم.

وهو ما دعا الصحفي والمذيع يسري فودة لشن هجوما واسعا عليها عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك” وقال : “بما أنها كررت أنها تقوم بهذا العمل نيابة عن المصريين فمن حق أي مصري أن يرد .. شعب سوريا أعز وأكرم من أن يحتاج إلى دفاعى ، وما يحدث له إنما هو ثمن غال يدفعه لقيم أغلى تعجز عن إدراكها بالوعات الصرف الإعلامي في مصر .. إلى الأخوة السوريين كل أحرار المصريين يبرأون إلى الله من هذا الفعل الحقير الذي لا يصدر إلا من شخص تجرد من كل معاني الإنسانية”.

وأعلنت ريهام سعيد عن ردها على تلك الحملة وقالت على تويتر “هو أنا بس نفسي أسأل سؤال .. هو ليه الناس بتنزعج لما تشوف الحقيقة .. ليه مصممين تتابعوا وبدقة مذيعة مش عاجباكوا ؟.. مرضى مثلا ؟ ” ، وأيضا ” أنا بقدم خالص التحية لجمهوري حبيبي وشكراً على تعليقاتكم”

وهناك أيضا الحلقتان اللاتي قدمتهما من ” فلسطين ” ، و رغم أـنها اهتمت أكثر بالجانب الإنساني للفلسطينين ولم تتطرق للجوانب السياسية الخلافية ، إلا أنها لم تفلت من الإنتقاد والاتهام بضروة أن يختم جواز سفرها بختم إسرائيل لتستطيع الوصول لفلسطين المحتلة .

** أوهام الجن



و في أكتوبر 2014 بثت ريهام سعيد حلقة شاهدها حتى الآن على موقع ” اليوتيوب ” مايزيد عن 13 مليون 500 ألف مشاهد ، وكانت هذه الحلقة تحمل عنوان ” خمسة بنات يزعمون نزولهم تحت الأرض ليلا ” وهذه الحلقة نالت قدر كبير من السخرية واللغط حول أستغلال أفكار منها الجن والمس والعفاريت فى حلقات تليفزيونية ، وتصوير الموقف على أن ما كان يحدث للأخوات الخمسة حقيقى ولا يوجد تفسير علمي له

وهذه الحلقة قام بسببها مطربا اغاني المهرجانات ” فيفتي والسادات ” بعمل أغنية تتلائم مع ما حدث ، وانتقدها أكرم حسني بشخصيته ” أبو حفيظة

كما قام الشيخ خالد الجندى بانتقادها بشدة وقال فى أحد اللقاءات أن من يصدق هذه البرامج ” خروف”، بل وقد يكون أشرك بالله، كما وجه الحديث لها وقال ” إبليس سيتبرأ منك يا إعلامية لأنك تحاولين تقديم للناس الخرافة وتكريس جهدك في تقديم الضلالة الناس”، ثم أضاف: “لم أحدد اسما بعينه، لكن إبليس سيتبرأ منك، ومن على رأسه بطحة يحسس عليها ” .

