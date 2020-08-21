تعرف على أكثر الدول استيرادًا من المجلس التصديري لمواد البناء خلال النصف الأول (جراف)

استحوذت الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر من صادرات المجلس التصديري لمواد البناء خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 ، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن المجلس والذي قال فيه إنها استوردت بقيمة 1.2 مليار دولار بزيادة 128٪ عن نفس الفترة من العام الماضي 2019 والتي سجلت فيه 523 مليون دولار.

وجاءت كندا في المركز الثاني من حجم الصادرات بقيمة 407 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار جنيه مقابل 308 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2019 ، والتي تعادل حوالي 5.3 مليون جنيه.

وأشار المجلس التصديري أن حجم الزيادة في صادرات مواد البناء إلى كندا بلغت حوالي 32%.

واحتلت إيطاليا المرتبة الثالثة من أكبر الدول المستوردة من مصر بقيمة 209 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 3.3 مليار جنيه مصري.