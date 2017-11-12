تعرف على أكبر 5 دول مستوردة للمنتجات المصرية

عمر سالم

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى 16.46 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 مقارنة بـ 14.88 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بزيادة قدرها 1.58 مليار دولار.



وكشف التقرير الذى حصلت المال على نسخه منه ، عن أن السوق الاماراتي أكثر الدول المستوردة بنحو 1.77 مليار دولار وبأجمالى نحو 10.77% من إجمالى قيمة الصادرات ، بتراجع نحو 0.9% عن نفس الفترة من العام الماضى.



وجاء السوق التركي فى المرتبة الثانية بقيمة 1.39 مليار دولار بنحو 8.43% من إجمالى قيمة الصادرات بزيادة نحو 2% عن نفس الفترة من العام الماضى ، وذلك نتيجة لنمو قيمة الصادرات التركية بنحو 44% خلال العام الجارى.



ويحتل السوق السعودي المركز الثالث لأكثر الدول المستوردة من مصر بقيمة 1.13 مليار دولار بنسبة 6.89% من إجمالى قيمة الصادرات وبتراجع نحو 2.08% عن العام الماضى.



وتأتى إيطاليا فى المركز الرابع كأكثر الدول المستوردة من مصر بقيمة 1.04 مليار دولار وبنسبة نحو 6.48% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية وبزيادة قدرها نحو 1% عن نفس الفترة من العام الماضى.



وأظهر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الخامس لأكثر الدول المستوردة من مصر بقيمة 949.64 مليون دولار وبنسبة نحو 5.77% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية وبزيادة قدرها نحو 0.16% عن نفس الفترة من العام الماضى.

