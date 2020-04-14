تعرف على أكبر 10 شركات تأمين من حيث حجم الاستثمارات خلال العام الماضي (جراف)

تصدرت شركة مصر للتأمين أكبر 10 شركات تأمين من حيث حجم الاستثمارات خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019، وبلغ حجم استثماراتها 29.7 مليار جنيه، وضمت قائمة العشرة الكبار من حيث الاستثمارات كلًا من: مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وهما شركتان مملوكتان للدولة، إلى جانب أليانز لتأمينات الحياة، وأكسا لتأمينات الحياة، وميتلايف لتأمين الحياة، فضلًا عن كيو إن بى لتأمينات الحياة، والمصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، إضافة إلى بوبا للتأمين، وقناة السويس لتأمينات الحياة، وأخيرًا الدلتا لتأمينات الحياة، وذلك وفقًا للكتاب السنوى الإحصائى لقطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

«مصر للحياة» تحتل المركز الثانى بين أكبر 10 شركات تأمين من حيث الاستثمارات

واحتلت شركة مصر لتأمينات الحياة المركز الثانى بين أكبر 10 شركات تأمين من حيث حجم الاستثمارات خلال العام المالى الماضى 2018 /2019 .

وبلغ حجم استثماراتها 28.5 مليار جنيه فيما تلتها فى المرتبة الثالثة شركة أليانز لتأمينات الحياة بحجم استثمارات بلغت 9.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019.

وجاءت شركة أكسا لتأمينات الحياة فى المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستتثمارات، وبلغت استثمارات الشركة 6.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2018 /2019، وشركة متلايف خامسًا بحجم استثمارات 5.1 مليار جنيه، ثم شركة QNB لتأمينات الحياة فى المرتبة السادسة بحجم استثمارات بلعت 2.9 مليار جنيه.

المصرية تكافل في المرتبة السابعة

وحلت شركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات» فى المركز السابع من حيث استثمارات قطاع التأمين خلال العام المالى الماضى 2018 /2019، بحجم استثمارات بلغت 1.4 مليار جنيه، ثم شركة بوبا للتأمين ثامنا بحجم استثمارات بلغت 1.3 مليار جنيه.

واحتلت شركة قناة السويس لتأمينات الحياة المرتبة التاسعة فى السوق من حيث حجم الاستثمارات خلال العام المالى الماضى 2018/2019.

وبلغ حجم استثماراتها 1.3 مليار جنيه، وجاءت شركة الدلتا لتأمينات الحياة فى المركز العاشر بحجم استثمارات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2018/2019.

الجراف التالى يوضح أكبر 10 شركات تأمين فى السوق من حيث حجم الاستثمارات خلال العام المالى الماضى 2018/2019 (القيمة بالمليون جنيه).