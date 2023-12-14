تعرف على أكبر 10 سفن للحاويات في العالم خلال عام 2023

كشف تقرير دولي متخصص في نشاط النقل البحري الدولي، عن أضخم 10 سفن تعمل في نشاط الحاويات خلال العام الجاري 2023 .

وذكر التقرير، أن شركة البحر المتوسط للملاحة MSC تستحوذ على معظم تلك السفن الضخمة، والتي جميعها تصل الى 24 ألف حاوية.

وتحتل السفينة MSC Irina، المرتبة الأولى كأضخم سفينة حاويات بالعالم خلال العام الجاري، وبسعه تصل الى 24346 حاوية مكافئة، وبطول يصل الى 399,9 متر ، وعرضها 61 مترا.

وتأتي السفينة OOCL Spainالمرتبة الثانية بين سفن الحاويات الاضخم عالميا، والتي تصل سعتها الى 24188 حاوية مكافئة، ويصل طولها نحو 399.9 مترا وعرضها 61.3 مترا.

بينما تأتي السفينة MSC Tessa، في المرتبة الثالثة، والتي تصل سعتها 24116 حاوية مكافئة، والتي يصل طولها الإجمالي 399.9 مترا وعرضها 61.5 مترا.

كما تمتلك مجموعة ايفرجرين السفينة الرابعة عالميا، وذلك عبر السفينة Ever Alot، والتي يصل سعتها 24,004 حاوية مكافئة ويصل طول السفينة 400 مترا وعرضها 61.5 مترا.

بينما تمتلك نفس الشركة السفينة الخامسة العالمية، والتي تعمل تحت مسمى Ever Ace، وبسعة تصل الى 23992 حاوية مكافئة

ويصل طولها 400 متر والعرض يبلغ 61.5 مترا.

كما يمتلك الخط الكوري هيونداي السفينة السادسة عالميا، والتي تسمى ، HMM Algeciras، وبسعة تصل الى 23,964 حاوية مكافئة، ويبلغ طولها 399.9 مترا ويبلغ عمقها 33.2 مترا.

فيما تمتلك نفس الشركة السفينة السابعة عالميا، تحت مسمى HMM Oslo، والتي تصل سعتها بنحو 23.756 حاوية مكافئة، ويصل طولها 399.9 مترا وعرضها 61.50 مترا.

وتمتلك مجموعة MSC السفينة الثامنة عالميا والتي تحمل اسم MSC Gulsun ، وبسعة تصل الى 23756 حاوية مكافئة

ويبلغ عرضها 62 مترا وطولها 400 مترا.

بينما تمتلك نفس الشركة السفينة MSC Mina والتي تعد التاسعة عالميا، وبسعة 23656 حاوية مكافئة، ويبلغ طولها 400 مترا وعرضها 61 مترا.

فيما تمتلك الشركة الفرنسية CMA –CGM السفينة العاشرة عالميا، والتي تبحر تحت مسمى CMA CGM Jacques Saade ، وتصل قدرتها الاستيعابية 23 ألف حاوية مكافئة، ويبلغ طولها 400 مترا وعرضها 61 مترا.