تعرف على أكبر 10 دول استيرادًا للحديد من مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020 (جراف)

في الفترة من يناير إلى إبريل

سجل إجمالي صادرات الحديد المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2020 قيمة 180 دولارًا أمريكيًا، التي تعادل حوالي 2.8 مليار جنيه وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري.

وأضاف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه أن هناك تراجعًا في صادرات الحديد بنسبة 41% خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الصادرات خلال الفترة من يناير إلى نهاية إبريل من العام الماضي قيمة 276 مليون دولار التي تعادل حوالي 4.8 مليار جنيه مصري.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للحديد من مصر بقينة 58.3 مليون دولار والتي تعادل حوالي 922.6 مليون جنيه.

في حين بلغت حجم استيرادها خلال الفترة المذكورة من العام الماضي 78.4 مليون دولار وذلك بتراجع 26%.

وجاءت اسبانيا في المرتبة الثانية للدول بقيمة 19.6 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 311 مليون جنيه تقريبًا بينما صدرت مصر حديد إلى ايطاليا بقيمة 17.1 مليون دولار لتحتل بها المرتبة الثالثة.

وأضاف المجلس التصديري لمواد البناء أن هولندا احتلت المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادًا للحديد بقيمة 13.5 مليون دولار التي تعادل حوالي 215 مليون جنيه، في حين استوردت في نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 3.5 مليون دولار فقط.

وجاءت كينيا في المرتبة الخامسة بين تلك الدول ليسجل حجم استيرادها للحديد 11.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية إبريل في حين سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 8.1 مليون دولار.

الجراف التفاعلى التالى يوضح أكبر 10 دولار استيرادًا للحديد من مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من عامى 2019 و 2020: