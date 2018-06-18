تعرف على أقل 10 سيارات استهلاكًا للوقود في مصر

أحمد شوقي رفعت الحكومة المصرية يوم السبت الماضي أسعار الوقود؛ ضمن خطتها لرفع الدعم عن الطاقة، وبعد الزيادات الأخيرة؛ وصلت أسعار بنزين 80 إلى 5.5 جنيه وهي ذاتها أسعار الكيروسين والسولار، كما ارتفع سعر بنزين 91 إلى 6.75 جنيه، وسعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه، كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه

أحمد شوقي

رفعت الحكومة المصرية يوم السبت الماضي أسعار الوقود؛ ضمن خطتها لرفع الدعم عن الطاقة، وبعد الزيادات الأخيرة؛ وصلت أسعار بنزين 80 إلى 5.5 جنيه وهي ذاتها أسعار الكيروسين والسولار، كما ارتفع سعر بنزين 91 إلى 6.75 جنيه، وسعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه، كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه 8 م3.

وتشكل هذه الزيادات عبئًا إضافيًا على مالكي السيارات خاصة فيما يتعلق بتكاليف تشغيلها؛ لذا تقدم المال فيما يلي قائمة بأقل 10 سيارات استهلاكًا للوقود في السوق المصرية.

في المقدمة؛ جاءت بورش باناميرا 4؛ وهي تنتمي لفئة السيارات الهايبريد؛ التي يمكن تشغيلها كهربائيًا أو عبر الوقود التقليدي؛ حيث بلغ متوسط استهلاكها للوقود 2.5 لتر لكل 100 كم.

ورغم أن هذه السيارة تعد الأقل من حيث استهلاكها للوقود؛ فإن أسعارها لا تتناسب سوى مع فئة العملاء ذوي الدخول المرتفعة؛ التي قد لا يبالون كثيرًا بتكلفة التشغيل؛ حيث تبلغ أسعارها نحو 4.6 مليون جنيه.

في المقابل؛ فإن تكلفة التشغيل مهمة لحسم القرارات الشرائية بالنسبة لعدة سيارات أخرى تأتي في مقدمتها سوزوكي ألتو التي تبلغ أسعارها 130 ألف جنيه؛ حيث جاءت في المرتبة الثانية من حيث استهلاك الوقود بواقع 3 لتر لكل 100 كم، وتبعتها الفئة المانيوال من تويوتا ياريس الهاتشباك؛ بمعدل 4.3 لتر لكل 100 كم. وتتراوح أسعار السيارة بين 230 و318 ألف جنيه.

أما الشقيقتان سكودا رابيد، وسكودا فابيا فقد جاءتا في المركزين الرابع والخامس على التوالي؛ بعد تسجيلهما معدلًا لاستهلاك الوقود بلغ 4.5 و4.6 لتر لكل 100 كم، وتبعتهما كل من فورد فوكاس وميني كوبر بمعدل 4.7 لتر لكل منهما، ثم هيونداي i10 بواقع 4.8 لتر، وسيتروين DS4 بمعدل 5 لتر لكل 100 كم و سوزوكي SX4 بواقع 5.1 لتر.

ويوضح الجدول التالي قائمة أقل 10 سيارات استهلاكًا للوقود في مصر.

