تعرف على أقل سعر للوحدة بكليوباترا بالاس الشروق

نسبة الانشاءات 21.5 % من اجمالى مساحة المشروع الخدمات تشمل نادى اجتماعى على مساحة 2000 متر نادى صحى وجيم – منطقة العاب اطفال – حدائق تمتد بطول المشروع -حضانة على مساحة 450 متر – مول تجارى يضم محلات تجارية وعيادات على 5000 متر – امن وحراسة وبوابات الكترونية

تسلم الوحدة بالمحارة وشبابيك واجهات الوميتال وباب للشقة او الفيلا وواجهات تشطيب للمشروع

30 % مقدم التقسيط على اربع سنوات باستلام فورى

اسعار الشقق تبدأ من مليون و665 الف جنيه اسعار الفيلات من 2 مليون و750 الف جنيه الى 10 مليون و500 الف جنيه

يضم وحدات سكنية شقق بمساحات من 185 الى 285 متر فيلات تاون هاوس تبدأ مساحة الارض من 196 الى 533 متر والمبانى من 244 الى 300 ” ارضى اول غرفة سطح “ فيلا توين هاوس مساحة الارض من 375 الى 555 متر والمبانى من 260 الى 285 متر ” ارضى واول وغرف سطح “ فيلا تاون مستقلة تبدأ مساحة الارض من 600 الى 900 متر والمبانى من 426 الى 540 متر

المساحة الاجمالية 40 فدان