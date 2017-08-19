تعرف على أقل سعر للشاليه في بلو بلو العين السخنة

شاطئ بعرض 270 متر – أكثر من 15 حمام سباحة – أكوا بارك للأطفال – لاند سكيب – مطاعم مفتوحة حمام سباحة مغطى للسيدات ملاعب مفتوحة فندق 4 نجوم – قاعات سينما – مول تجارى – مسطحات خضراء

سنتين الى 3 سنوات

النظام الأول بدون دفعة مقدمة والتقسيط على 5 سنوات النظام الثانى 10% مقدم والتقسيط على 6 سنوات.

أسعار الشاليهات بالحدائق تبدأ من مليون و860 ألف جنيه إلى 2 مليون و480 الف جنيه أسعار الشاليهات بدون حدائق من مليون و260 الف جنيه إلى مليون و550 ألف جنيه أسعار البنتهاوس من مليون و375 االف جنيه الى 2 مليون و435 الف جنيه أسعار الدوبلكس من 3 مليون و450 ألف جنيه أسعار الفيلات من 6 ملايين جنيه.

يضم وحدات سكنية شاليهات بحدائق تبدأ من 110 متر إلى 135 مترا. شاليهات بدون حدائق بمساحات تبدأ من 100 متر إلى 120 مترا. بنتهاوس مساحات تبدأ من 100 متر إلى 140 مترا دوبلكس مساحات تبدأ من 235 مترا فيلات من 320 متر

المساحة الإجمالية حوالى 30 فدانا الشركة “مطاوع جروب”