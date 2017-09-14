تعرف على أقل سعر بوايت باى الساحل الشمالى

كريستال لاجون على مساحة 14 الف متر خدمات فندقية منطقة رياضية على الشاطىء اكاديمية رياضية سبا عالمى مبنى خدمات ومركز اعمال

بداية من 2018

15 % مقدم للتقسيط على 5 سنوات 25 % مقدم للتقسيط حتى 6 سنوات 50 % دفعة تعاقد وتقسيط على 4 سنوات وخصم بنسبة 15 % من ثمن الوحدة وخصم 25 % للدفع الكاش

اسعار تبدا من مليون و102 الف جنيه 2 مليون و950 الف جنيه مليون و600 الف جنيه

يضم وحدات سكنية شاليهات بمساحات تبدا من 120 متر تاون هاوس بمساحة تبدأ من 276 متر فيلا منفصلة بمساحة تبدا من 230

المساحة الاجماليةحوالى 80 فدان الشركة “باكت للاستثمار العقارى “