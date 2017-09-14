تعرف على أقل سعر بوايت باى الساحل الشمالى

خاص
تعرض المال تفاصيل مشروع وايت باى الساحل الشمالى :
والوايت باي منتجع سكنى سياحى بسيدى حنيش بالساحل الشمالى على مساحة 80 فدان وتقع ق وايت باى فى الكيلو 230 على طريق الأسكندرية – مطروح على بعد ساعتين من القاهرة باستخدام طريق الفوكا الجديد
الخدمات
التسليم
نظام الدفع
الاسعار
المساحات
التفاصيل
المشروع
كريستال لاجون على مساحة 14 الف متر
خدمات فندقية
منطقة رياضية على الشاطىء
اكاديمية رياضية
سبا عالمى
مبنى خدمات ومركز اعمال
بداية من 2018
15 % مقدم للتقسيط على 5 سنوات
25 % مقدم للتقسيط حتى 6 سنوات
50 % دفعة تعاقد وتقسيط على 4 سنوات وخصم بنسبة 15 % من ثمن الوحدة
وخصم 25 % للدفع الكاش
اسعار تبدا من مليون و102 الف جنيه
2 مليون و950 الف جنيه
مليون و600 الف جنيه
يضم وحدات سكنية شاليهات بمساحات تبدا من 120 متر
تاون هاوس بمساحة تبدأ من 276 متر
فيلا منفصلة بمساحة تبدا من 230
المساحة الاجماليةحوالى 80 فدان
الشركة “باكت للاستثمار العقارى “
وايت باى
جدول إعداد المال