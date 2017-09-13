تعرف على أفضل جامعة أمريكية في 2017

إعداد– عبدالغفور أحمد محسنتصدرت جامعة برنستون قائمة أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لأحدث تقرير أصدرته مؤسسة "يو اس نيوز" المتخصصة في تصنيف الجماعات الأمريكية. وبحسب موقع "بيزنس انسايدر" حصلت برينستون التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، على المركز الأول لجمعها بين عوامل

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن

تصدرت جامعة برنستون قائمة أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لأحدث تقرير أصدرته مؤسسة “يو اس نيوز” المتخصصة في تصنيف الجماعات الأمريكية.



وبحسب موقع “بيزنس انسايدر” حصلت برينستون التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، على المركز الأول لجمعها بين عوامل عدة مثل معدل القبول الانتقائي بين الولايات، والدرجات العالية التي حققها الطلبة مقارنة بقرنائهم في الجماعات الأخرى، وقوة معدلات التخريج.

وتصنف “يو إس نيوز” المدارس باستخدام عوامل كمية مثل التخرج ومعدلات النجاح، وعوامل أخرى نوعية مثل استقصاءات تقييم الطلبة ورؤساء الجامعات والمسئولين عن القبول، والتخصصات والبرامج الجامعية.