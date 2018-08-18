تعرف على أغلى 5 سيارات في مصر

أحمد شوقيشهدت الفترة الماضية إقدام العديد من وكلاء السيارات على طرح طرازات تنتمي لشريحة السيارات الفاخرة؛ والتي يقول الخبراء أنها لا تتاثر بتقلبات الأسعار والقرارات الاقتصادية ذات الصلة.فيما يلي عرض لأغلى 5 سيارات في مصر1- بورش 911يصل سعر بورش 911 F/O A/T Turbo S

أحمد شوقي

شهدت الفترة الماضية إقدام العديد من وكلاء السيارات على طرح طرازات تنتمي لشريحة السيارات الفاخرة؛ والتي يقول الخبراء أنها لا تتاثر بتقلبات الأسعار والقرارات الاقتصادية ذات الصلة.

فيما يلي عرض لأغلى 5 سيارات في مصر

1- بورش 911

يصل سعر بورش 911 F/O A/T Turbo S إلى 7.5 مليون جنيه لتعد بذلك السيارة الأغلى في السوق المحلية. ويتوفر من السيارة 3 فئات أخرى تقدر أسعارها بـ 6.3 و4.3 و3.8 مليون جنيه.

2- بورش باناميرا

يصل سعر السيارة بورش باناميرا F/O A/T Turbo إلى نحو 7.4 مليون جنيه لتعد بذلك ثاني أغلى سيارة في مصر. ويتاح من السيارة فئة أخرى بسعر 4.2 مليون جنيه

3- مرسيدس S 560

يصل سعر السيارة- جميع الكماليات إلى 6.7 مليون جنيه.

4- لكزس LS500

تباع السيارة لكزس LS500 F/O A/T Twin Turbo في السوق المصرية بواقع 5.7 مليون جنيه.

5- بورش كايين

يصل سعر بورش كايين F/O A/T Turbo إلى 5.5 مليون جنيه.



